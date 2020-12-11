CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı Koronavirüs tedavisini tamamlayarak 114 gün sonra görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, ilk iş olarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak önerilen Hüseyin Karakuş'u görevden alması, CHP içinde tartışmalara neden oldu. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “Göreve gelir gelmez ilk icraat olarak Hüseyin Karakuş'un görevden alınması, örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Görevine iade edilmesini umuyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi 11 Aralık 2020, 09:54 Son Güncelleme: 11 Aralık 2020, 10:01 Diğer