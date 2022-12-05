CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 2.8 milyonluk işi ihalesiz vermiş

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2.8 milyonluk yazılım işini ihalesiz vermesinden dolayı İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında soruşturma başlattı.

ÇERÇİOĞLU MÜFETTİŞLERE İFADE VERDİ

İhbar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı müfettişleri konu ile ilgili ön inceleme başlattı. Başkan Özlem Çerçioğlu, müfettişlere bu konu ile ilgili ifade verdi. Çerçioğlu ifadesinde, "Tarafınızca da bilineceği üzere 17 ilçeye hizmet vermeye çalışan, 25 Daire Başkanlığı'ndan oluşan Büyükşehir Belediyemiz, 12 Daire Başkanlığımızdan oluşan ASKİ, 7 adet şirketimiz ve bütçe büyüklükleri, buna bağlı satın alma ve ihale süreçleri düşünüldüğünde belediye başkanı olarak benim bu anlamda tüm süreçlerden bilgim olması düşünülemez" dedi.

3 İHALEDE KAMU ZARARI

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunun sonuç bölümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015'te yapılan cadde, bulvar ve orta refüjlerin 12 aylık boyunca süpürülmesi işine ilişkin ihalede 144 bin 103 lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi. İhalede sorumluluğu bulunan Başkan Özlem Çerçioğlu ile 12 belediye personeli hakkında soruşturma izin verilmesi gerektiği belirtildi.

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Ayrıca 2017'de yapılan Aydın'da ana arterlerin temizliği işi ihalesinde de yüzde 237 daha pahalıya yapıldığına ve kamu zararına yol açıldığına dikkat çekildi. Raporda bu ihale ile ilgili Çerçioğlu ve 11 personele soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da yapılan kentsel temizlik işi için araç kiralama hizmet alım ihalesinde 1 milyon 945 bin 757 lira kamu zararına neden olunduğu belirtildi. Bu ihale ile ilgili Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği vurgulandı.

FİRMANIN İSTEKLERİNE UYGUN TEKNİK ŞARTNAME

Mülkiye müfettişinin raporunun genel sonuç bölümünde ise, 2015'te 2.8 milyon liralık yazılım işi ile ilgili teknik şartnamenin SAMPAŞ firması tarafından hazırlandığı veya SAMPAŞ firmasının isteklerine uygun teknik şartname hazırlandığı kanaatinin oluştuğuna dikkat çekildi.

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Mülkiye müfettişi mevzuata ve işin teknik şartnamesine aykırı iş ve işlemler nedeniyle SAMPAŞ firmasına 22/c maddesine göre 2.8 milyon lira sözleşme yapılarak 1 milyon 733 bin 872 lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı, Aydın Akıllı Kent Otomosyon Sistemi ile ilgile ilgili 2.8 milyon liralık yazılım alım işini ihalesiz verdiği gerekçesiyle Başkan Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verdi.