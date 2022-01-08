İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na '41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız olduğu' mahkeme kararıyla tescillenmişti. CHP'lilerin kasıtlı olarak yaydığı iddialar, Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından gelmişti.

GÜNDEM Bayraktar’a iftiraya tazminat

CHP AYLAR ÖNCE İFTİRA ATTIĞI BAYRAKTAR'A SAHİP ÇIKTI

Partisinin mensuplarının aylar öncesindeki iftiralarını unutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sahip çıktı.

GÜNDEM Selçuk Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz

İktidara gelmeleri durumunda savunma sanayii projelerine ilişkin ne yapılacağı sorulan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olsa da Bayraktar'ın büyümesini ve gelişmesini istediğini vurgulayarak, "Her ortamda destek vermeye hazırım" diye konuştu.

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OYNAT 01:47 CHP aylar önce iftira attığı Bayraktar'a bugün sahip çıktı: Büyümesini isterim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mensuplarının aylar önce iftira attığı Selçuk Bayraktar'a, katıldığı canlı yayında sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olsa da Bayraktar'ın büyümesini ve gelişmesini istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Her ortamda destek vermeye hazırım' diye konuştu. Geçtiğimiz yıl, CHP vekillerin hedefi haline gelen Bayraktar, kendisi hakkındaki 'İBB'den 41.1 milyon lira para aldı' iddialarını mahkemeye taşımış ve iddiaların asılsız olduğunu tescillemişti. BiP'te paylaş

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