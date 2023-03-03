CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler: Seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana!

Sarıbal, “Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana.” şiiri ile İYİ Parti’ye gönderme yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini gösterdi.