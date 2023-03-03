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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler: Seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılığını açıklamasının ardından CHP kanadından zehir zemberek açıklamalar geldi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Diğer yandan ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi: Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana.

15:53 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılığını açıklamasının ardından CHP kanadından zehir zemberek sözler geliyor.


CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Ardından ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi.


Sarıbal, “Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana.” şiiri ile İYİ Parti’ye gönderme yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini gösterdi.


#CHP
#ORHAN SARIBAL
#İYİ PARTİ
#MERAK AKŞENER
#ALTILI MASA
26 dakika önce
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler: Seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana!
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