CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan ağza alınmayacak sözler: Seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılığını açıklamasının ardından CHP kanadından zehir zemberek sözler geliyor.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Ardından ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi.
Sarıbal, “Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana.” şiiri ile İYİ Parti’ye gönderme yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini gösterdi.