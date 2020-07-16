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POLİTİKA

CHP Çoklu Baro Yasasının iptali için AYM'ye başvuracak

CHP yine AYM kapısında: Çoklu Baro Yasasını AYM'ye götürüyor

Baroların yapısını düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlattı. CHP Grup Başkanvekilleri, yasanın iptali için AYM'ye başvuracak. Ayrıca, AYM yine CHP tarafından itiraz edilen infaz yasasını da bugün ele alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP, Baro Yasası için iptal başvurusunu verecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Baro Yasası olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine başvuru süreci hakkında bilgi verdi.

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AYM BUGÜN CHP'NİN İNFAZ YASASI İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUYU DA ELE ALACAK

Yüksek mahkeme bugün CHP'nin infaz yasası için yaptığı başvuruyu da ele alacak. CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

  • CHP'nin yasanın şekli yönünden yaptığı iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iptal istemini bugün esastan görüşerek karara bağlayacak.

İnfaz Yasasının bazı maddelerinin af sonucu doğurduğunu savunan CHP, meclisteki oylama sırasında Anayasa'nın öngördüğü beşte üç çoğunluk oyu şartının yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti.

  • CHP, bu başvurunun ardından yeni İnfaz Yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bir başvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun da ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

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