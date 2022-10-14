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POLİTİKA

CHP 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de kabul edilen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmeyi düşündüklerini söyledi.

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Haber Merkezi DHA Diğer
CHP Dezenformasyonla Mücadele Yasasını Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay

Sosyal medyada yalanlarla algı yönetimi yapılmasının önüne geçecek ve internetten yayın yapan kuruluşların basın kanunu kapsamına alınarak yeni haklara kavuştuğu 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' Meclis'ten geçerek yasalaştı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de kabul edilen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmeyi düşündüklerini söyledi.

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CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, yasanın TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, "Parlamentodaki 3 muhalefet partisince yasaya, TBMM İç Tüzüğü'nün verdiği yetkileri kullanarak, olabildiğince engelleme yapılırken, uzlaşma da arandı. Müteaddit defa görüşme yapıldı, zaman zaman belli noktaya da geldiler sonra bir yerlerden bunlara telefon geliyor" diye konuştu.

Yasayı, AYM'ye taşıyacaklarını belirten Altay, "Bu yasayla ilgili Cumhurbaşkanı apar topar da yayımlayabilir ya da biraz bekletebilir. Yayımladığının ertesi günü AYM'ye gitmeyi düşünüyoruz. Tabi bu işleri de mahkeme dilekçeleri falan öyle herkes çok kolay zannetmesin, bayağı emek ve özen gerektiren bir iştir. Çok kıymetli hukuk danışmalarımız çalışmaya başladı. Ben zaten çalışma talimatını yasa Meclis'e geldiğinde vermiştim. Niye gideceğiz, AYM'ye? Anayasa'nın 22, 25, 28, 26, 13 ve 2'nci maddelerine bu yasa, açıkça aykırı. Yani haberleşmenin engellenemeyeceği ve gizliliğine dokunulmayacağı ilkesine, düşünce ve kanaat hürriyetine, basın hürriyetine, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmayacağı hükmüne ve devletin niteliğine aykırı" dedi.

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