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CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav genel başkan yaptırdığı Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Giderse parti boşta kalmaz

Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel başkanı yapan ardından da MYK'dan atılan CHP'nin eski genel sekreteri Önder Sav, uzun süre sonra ilk kez konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi geçmişi temiz birine bırakırım" söylemine karşılık Sav, "Sen gidersen parti boşlukta kalmaz" resti çekti. 25 milyon oyun CHP'nin başarısı olmadığı 6'lı masanın 4 partisiyle alındığına dikkat çeken Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun güvenini yitirdiğini ima ederek "Delegelerden güvenoyu istensin, olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapılsın" çağrısında bulundu.

11:18 . 26/07/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu - Önder Sav (Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu - Önder Sav (Arşiv)

CHP'de yaklaşık 10 sene genel sekreterlik yapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra MYK'daki görevine son verdiği Önder Sav, partisindeki koltuk kavgası hakkında ilk kez konuştu. Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Sav,
"Siyasi Partiler Kanunu ve CHP tüzüğü, kurultayın en çok üç yıl süre içinde toplanacağını ve genel başkan, PM ve yüksek disiplin kurulunun seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yönetimin görev süresi 27 Temmuz'da bitiyor. Parti kendini hukuken gözden geçirmeli"
dedi.

'Partinin birikimini yok sayıyor'

Kılıçdaroğlu’nun kendisinin genel başkanlıktan istifa ederse parti liderliğinin boşlukta kalacağını ileri sürdüğünü anımsatan Sav, şunları söyledi:
“Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı? Parti boşlukta kalmaz. Ayrıca, Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Genel başkanlık yükünü taşıyacağına inanacağım birisi çıkarsa ona genel başkanlığı bırakabilirim’ demektedir. Genel başkanda aranan niteliklerin başında, partinin ilke, program ve tüzüğüne bağlılık gelir. Partinin birikimini yok sayarak CHP’yi yönetecek yetenekte kimsenin bulunamayacağını ileri sürmek fevkalade şaşırtıcıdır. Dahası partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığını ona bırakabileceğini söylemek de yenilir yutulur gibi değildir. Bu söz, CHP’de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Hatta bazı duyarlı üyeler, bunun partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir.”

'Olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapmalılar'

Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe yöneticileri için Şubat 2012 kurultayında tüzükte yapılan değişiklikle üçte iki çoğunluk arandığını aktaran Sav, son PM’de yapılan oylamaya ilişkin şu görüşlere yer verdi:
“Daha önceki tüzüklerde itirazın kabulü için PM’de salt çoğunluk aranıyordu. Son PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarına ilişkin itirazlarda 31 oy, yani salt çoğunluk bulundu. Yani, genel başkanın kararlarında bir haksızlık olduğuna ilişkin uyarı niteliğinde bir çoğunluğa ulaşıldı. Bir anlamda bu sayı, genel başkana ve MYK üyelerine güvensizlik anlamına da gelir. Salt bu nedenle bile duraksamadan kendilerini 26 Temmuz 2020 tarihli kurultayda seçmiş olan delegelerden güvenoyu istemeliler. Olağanüstü kurultay çağrısı ile yeni organ seçimleri yapmalılar. Olağan kurultay için kongreler takviminin işletilmekte olması bahanesi Siyasi Partiler Kanunu’nun amir hükmü karşısında geçersizdir. Öte yandan, grup başkanvekillerinin MYK’e katılması da tüzük hükmüdür. Duyumlar doğru ise bir grup başkanvekilinin MYK toplantılarına alınmaması gibi tüzük hükmüne uymayan bir anlayış şimdiye kadar CHP’de görülmüş şey değildir.”
  • Sav, Ekrem İmamoğlu’nun, genel başkanlık yarışına girip girmeyeceğine ilişkin bir karara varmış gibi gözükmediğini ifade ederek,
    “Kendisi için büyükşehir belediye başkanlığı açısından gelecek 2024 Mart ayına kadar görevde kalıp kalmamasının değerlendirildiğini sanıyorum. Zamanında cumhurbaşkanı adayı yapılsaydı bir demokrasi ve adalet mücadelesine girişilir, Sayın İmamoğlu’nun başı üzerinde gezdirilen ceza tehditleri ve Demokles’in kılıcı işlemez hale getirilebilirdi. Maalesef bu önemli ayrıntı gözden kaçırıldı”
    dedi.

'Yanlış, hayalperest ve olanaksız vaatlerde bulunuldu'

Sav, son seçimlere ilişkin şu belirlemeyi yaptı:
“Bir genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olması çok doğaldır. Ancak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2018’de Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olduğunda NTV’deki bir açıklamasında, bir genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasının yanlışlığına değinmişti. Son seçimde, ‘Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı’ sözünü unuttu ve kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı. Yanlış ve hayalperest, olanaksız vaatlerde bulunuldu. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı, zafer kazanmış bir komutan gibi algılanacaktı. Seçim kaybetmesi üzerine kendisinin eleştirilmesinde de şaşılacak ve etik olmayan bir yön yoktur. 10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı’nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ve bir kısım anket firmaları tarafından yanıltılmasından doğan bu sonuç, başarıya susamış olan örgütümüzü ve seçmeni çok üzmüş, hayal kırıklığına sürüklemiş ve bir umutsuzluk doğurmuştur.”


Gazeteci Nedim Şener: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında hiçbir fark yok ikisi de Demirtaş'ı çok seviyor
Gazeteci Nedim Şener: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında hiçbir fark yok ikisi de Demirtaş'ı çok seviyor

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı televizyon programında CHP'deki taht kavgalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şener, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir farkı olmadığının altını çizerek, "Ulusal meselelerde savunma sanayiinde inanın hiç farklı söylemleri yok. Demirtaş'ı ikisi de çok seviyor, takdir ediyor. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasına rağmen Ayasofya'nın açılışında söylediklerine kadar birebir tutumları aynı. Peki o zaman ne kardeşim bunu size umut yapan?" sözleriyle CHP'nin içinde bulunduğu durumu özetledi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan tek farkının, küresel sisteme yakınlığı olduğunu da belirten deneyimli gazeteci, "Kılıçdaroğlu bu ülke için tehlikeli bir adam. İmamoğlu, ondan daha tehlikeli adam. Çünkü hiçbir sınırı ve ölçüsü yok. Küresel sisteme o kadar yakın ve ona kendini o kadar beğendirmek istiyor ki CHP içn son derece tehlikeli bir tutumu var." ifadelerini kullandı.


#CHP
#Önder Sav
#Kemal Kılıçdaroğlu
17 dakika önce
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