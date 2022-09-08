Gündem CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek HDPye fırsat verelim itmeyelim
POLİTİKA

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek: HDP'ye fırsat verelim itmeyelim

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek TVNET canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını değerlendirdi. Tekin'in sözlerinin kendisini bağlayacağını belirten Şimşek, "HDP'li bir ismin bakan olmasını nasıl karşılarsınız?" sorusuna "Bunlar silahtan külahtan kurtulsunlar Türkiye partisi olsunlar. Bu insanlara bu fırsatları verelim, itmeyelim." şeklinde yanıt verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek: HDPye fırsat verelim itmeyelim
​CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözüyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Ben partinin üyesiyim bir görevim yok. Bunlar benim düşüncelerimdir. Öncelikle bunun altını çizeyim. Biz bir şeye yanlış bakıyoruz. Şu; bunu iki boyutuyla değerlendirmek lazım. Gürsel benim değer verdiğim bir kardeşim. Gürsel milletvekili ama partide bir görevi yok. Gürsel'e sorulan soruya 'Olabilir, neden olmasın' diyor. " ifadelerini kullandı.

"HDP'YE İLLEGAL PARTİ DİYEBİLİR MİYİZ?"

HDP'nin seçime girdiğini, milletvekillerinin bulunduğunu ve resmi bir siyasal parti olduğunu söyleyen Şimşek, "Şu an AYM'de kapatma davası var. Fakat henüz iddianame yazıldı ve HDP tarafı savunmasını verdi. Neden uzatıldı bilmiyorum. HDP'ye kapatma davası açıldı diye illegal bir parti diyebilir miyiz? Daha ortada bir şey yok. Bu ülkede 6-7 milyon oy almış HDP'yi, oy vermiş vatandaşları yok mu sayacağız?" diye konuştu.

CHP'li eski Milletvekili Berhan Şimşek: HDP'ye fırsat verelim itmeyelim
OYNAT 02:32
CHP'li eski Milletvekili Berhan Şimşek: HDP'ye fırsat verelim itmeyelim
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek TVNET canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasını değerlendirdi. Tekin'in sözlerinin kendisini bağlayacağını belirten Şimşek, 'HDP'li bir ismin bakan olmasını nasıl karşılarsınız?' sorusuna 'Bunlar silahtan külahtan kurtulsunlar Türkiye partisi olsunlar. Bu insanlara bu fırsatları verelim, itmeyelim.' şeklinde yanıt verdi.

"SUÇTA ŞAHSİLİK VARDIR"

Siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunu belirten Şimşek, "Siyasi partilerde teröre bulaşmış veya yüz kızartıcı suçta bulunmuş kişiye kurumdan ayrı ne yaparsan yaparsın. Çünkü suçta şahsilik vardır." dedi.

Gürsel Tekin'in sözlerinin onu bağlayacağını ifade eden Şimşek, "Siz HDP'li bir ismin bakan olmasını nasıl karşılarsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi

  • "Bu sert soru değil, tuzak soru. Bu ülkede o zaman resmi olarak HDP'yi seçime sokmayacaksınız. Bugün Demirtaş diyor ki evet 'PKK'yla muhatap Öcalan'dır. biz Kürt meselesiyle muhatabız'
  • Ben de diyorum ki; bunlar silahtan külahtan kurtulsunlar Türkiye partisi olsunlar. Bu insanlara bu fırsatları verelim, itmeyelim. "

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor
OYNAT 01:07
İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha: Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'ye bakanlık sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e bir tepki daha gösterdi. Tekin'in ağzına geleni söylediğini belirten Ağıralioğlu, 'Konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor.' ifadelerini kullandı.

Emeklilere promosyon8 bin liraya yükseldi

Emeklilere promosyon
8 bin liraya yükseldi

​Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

'İyi ki çarpmış diye dua ediyorum'

​Otobüs çarptı, karnından yedi kilo kitle çıkartıldı.
Mersin’deki orman yangını devam ediyor: 110 konut tahliye edildi

​Sıla Şentürk'ü öldüren cani suçunu itiraf etti.

DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması.

​Gürsel Tekin'e 'Kendine gel' uyarısı

Yedi aylık hamile Raziye'yi yüzünden ve göğsünden vurdu.

​Köy halkı uykusuz: AFAD inceleme başlattı.

​Üç yaşındaki Iraklı Rayyan'ın teyzesi gözaltına alındı.

​Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.