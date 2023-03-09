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CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Sen mi hak hukuk adalet getireceksin?

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanan Sapan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK seviciliği yaptığını, depremzedeler yerine adaylığını öncelediğini ve ihale hırsızlarını Meclis'e soktuğunu söyledi. "Kılıçdaroğlu mu hak, hukuk, adalet getirecek?" diye soran Sapan, "Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP'li belediyeler olduğunu söyle" dedi.

14:30 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sapan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK seviciliği yaptığını, depremzedeler yerine adaylığını öncelediğini ve ihale hırsızlarını Meclis'e soktuğunu söyledi.

'FETÖ ve PKK seviciliği yapıyor'

Sapan, şu açıklamalarda bulundu:

İhale hırsızlarını Meclis'e sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?!

'Yıkılan yapıların çoğunun müsebbibi CHP'li belediyeler'

Tam 20 yıldır yakından tanırım Kılıçdaroğlu’nu. Şahit olduğum onlarca olaydan sonra uyarmayı görev sayıyorum. AK Parti ve kadrolarına rahmet okutturacağına emin olabilirsiniz! Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP’li belediyeler olduğunu söyle!
CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

#Yıldıray Sapan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
44 dakika önce
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CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Sen mi hak hukuk adalet getireceksin?
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