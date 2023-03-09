CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Sen mi hak hukuk adalet getireceksin?

İhale hırsızlarını Meclis'e sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?!