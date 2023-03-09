CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Sen mi hak hukuk adalet getireceksin?

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.
CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sapan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK seviciliği yaptığını, depremzedeler yerine adaylığını öncelediğini ve ihale hırsızlarını Meclis'e soktuğunu söyledi.
'FETÖ ve PKK seviciliği yapıyor'
Sapan, şu açıklamalarda bulundu: