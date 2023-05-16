|
Gündem

CHP eski üyesi Siyaset Bilimci Aksoyoğlu’ndan sert eleştiri: CHP doğasını kaybetti

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in görevden alınması öncesi siyaset bilimci yazar Eren Aksoyoğlu’ndan sert eleştiriler geldi. “CHP bir süre önce doğasını kaybetti” diyen Aksoyoğlu, seçim gecesi CHP Genel Merkezindeki veri skandalını da anlattı.

11:05 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP eski üyesi Siyaset Bilimci Aksoyoğlu’ndan eleştiri: CHP doğasını kaybetti

CHP eski üyesi Siyaset Bilimci Aksoyoğlu’ndan eleştiri: CHP doğasını kaybetti

CHP, 14 Mayıs seçimleri için kurduğu ve bir buçuk yıldır çalışmalarının yapıldığını öne sürdüğü sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Ve adından CHP’nin trol ordusunun başı Onursal Adıgüzel görevden alındı. CHP eski üyesi ve Siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu ise seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Müsaade ederseniz isim vereceğim”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aksoyoğlu, “Aylardır mesai arkadaşlarının bile telefonunu açmayan müstakbel bakanlar, CHP genel merkezini IMF binası zannedenler, şirketinin reklamını yapmak için partisini yolda bırakanlar, altı seçimdir aynı yöntemi deneyip yarı yolda kalanlar. Suçlayacağım, itham edeceğim, müsaade ederseniz isim vereceğim. İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu’na görevden alma önerileri” diyerek art arda sıraladı.

Eski CHP üyesinden sert eleştiri

“CHP bir süre önce doğasını kaybetti” diyen Aksoyoğlu, partinin nasıl gerilediğini anlatırken sert ifadeler kullandı. “Buna CHP büyük kongresi dahil olmak üzere bulunduğumuz her ortamda itiraz ettik. Bir süre sonra ses verebileceğimiz bir mekanizma da kalmadı. Ancak partide demokrasi olsa, özgür delegenin oylarıyla seçilmiş yöneticilerin desteğini bulurduk. Kimseyi arayıp “yardım edin, burası gidiyor” diyemedik. Çünkü listenin hepsi, arkadaşlarım kusura bakmasınlar, hepsi itiraz etmek yerine Kılıçdaroğlu’nun yörüngesinden çıkmamayı tercih ettiler. İşte partide demokrasi tam olarak bu yüzden gerekli” mesajını paylaştı.

Böke’nin seçim gecesi önlemleri

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin seçim gecesi genel merkezde güvenlik önlemleri aldığını, barikatlar kurduğunu, içeride odaları kapattığını anlatan Eren Aksoyoğlu, yaşananların devamını şöyle dile getirdi: İnsanlar her şeye rağmen genel merkeze girmeyi başarınca gençlik kollarındaki arkadaşları azarladı. Hocam burası IMF binası değil. Burası bir parti organizasyonu. Biliyorum insanlar olmasa partiyi çok güzel yönetirsiniz ama maalesef varlar ve her şeye rağmen itiraz ediyorlar.

Onursal Adıgüzel’in veri skandalı

Dikkat çeken bir başka ayrıntı da Aksoyoğlu’nun seçim gecesi CHP Genel Merkezi’ndeki veri skandalı. CHP’nin önünde dört ayrı veri olduğunu söyleyen Aksoyoğlu, bunlardan ilkinin CHP seçim koordinasyon merkezi verisi olduğunu belirtti. İkinci veri İmamoğlu’nun Ankara’ya kurduğu ekibin elindeki veriler. Üçüncü veri Altın sandıklar simülasyonu. Dördüncü veri de CHP İstanbul verileri. Asıl detay ise Onursal’ın elindeki verilerin belirsizliği. Onursal’ın elindeki veriler hariç. Bütün veri setlerinde Kılıçdaroğlu önde çıkıyor. Eren Aksoyoğlu bunun nedenini de yaptığı paylaşım ile açıkladı. “Altı seçimdir (2019 seçimleri hariç) CHP verisini YSK verisiyle karşılaştırıp açıklıyor. Bildiğiniz üzere AK Parti dün gece CHP’nin önde olduğu yerlerdeki sandıkların neredeyse tamamına itiraz etti. Dolayısıyla YSK’dan veri gelmedi. YSK’dan veri gelmeyince CHP de zaten açık ara önde olduğu veriyi bize göstermedi” ifadelerini kullandı.

CHP’ye ‘Bu isimleri görevden alın’ çağrısı yaptı

Eren Aksoyoğlu, “İkinci tur öncesi siyasi bölüme girerek yıpratıcı olmak istemiyorum. Bu yüzden yöntemsel eleştirilerde bulundum. Parti liderine önerim yukarıda adını açıkça ve üstü kapalı söylediğim isimleri görevden alması. Teşekkürler” mesajıyla açıklamalarını sonlandırdı.

#CHP
#Eren Aksoyoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Selin Sayek Böke
#2023 seçim sonuçları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları