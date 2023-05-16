CHP eski üyesi Siyaset Bilimci Aksoyoğlu’ndan sert eleştiri: CHP doğasını kaybetti

CHP, 14 Mayıs seçimleri için kurduğu ve bir buçuk yıldır çalışmalarının yapıldığını öne sürdüğü sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Ve adından CHP’nin trol ordusunun başı Onursal Adıgüzel görevden alındı. CHP eski üyesi ve Siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu ise seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Müsaade ederseniz isim vereceğim”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aksoyoğlu, “Aylardır mesai arkadaşlarının bile telefonunu açmayan müstakbel bakanlar, CHP genel merkezini IMF binası zannedenler, şirketinin reklamını yapmak için partisini yolda bırakanlar, altı seçimdir aynı yöntemi deneyip yarı yolda kalanlar. Suçlayacağım, itham edeceğim, müsaade ederseniz isim vereceğim. İkinci tur öncesi Kılıçdaroğlu’na görevden alma önerileri” diyerek art arda sıraladı.

Eski CHP üyesinden sert eleştiri

“CHP bir süre önce doğasını kaybetti” diyen Aksoyoğlu, partinin nasıl gerilediğini anlatırken sert ifadeler kullandı. “Buna CHP büyük kongresi dahil olmak üzere bulunduğumuz her ortamda itiraz ettik. Bir süre sonra ses verebileceğimiz bir mekanizma da kalmadı. Ancak partide demokrasi olsa, özgür delegenin oylarıyla seçilmiş yöneticilerin desteğini bulurduk. Kimseyi arayıp “yardım edin, burası gidiyor” diyemedik. Çünkü listenin hepsi, arkadaşlarım kusura bakmasınlar, hepsi itiraz etmek yerine Kılıçdaroğlu’nun yörüngesinden çıkmamayı tercih ettiler. İşte partide demokrasi tam olarak bu yüzden gerekli” mesajını paylaştı.

Böke’nin seçim gecesi önlemleri

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin seçim gecesi genel merkezde güvenlik önlemleri aldığını, barikatlar kurduğunu, içeride odaları kapattığını anlatan Eren Aksoyoğlu, yaşananların devamını şöyle dile getirdi: İnsanlar her şeye rağmen genel merkeze girmeyi başarınca gençlik kollarındaki arkadaşları azarladı. Hocam burası IMF binası değil. Burası bir parti organizasyonu. Biliyorum insanlar olmasa partiyi çok güzel yönetirsiniz ama maalesef varlar ve her şeye rağmen itiraz ediyorlar.

Onursal Adıgüzel’in veri skandalı

Dikkat çeken bir başka ayrıntı da Aksoyoğlu’nun seçim gecesi CHP Genel Merkezi’ndeki veri skandalı. CHP’nin önünde dört ayrı veri olduğunu söyleyen Aksoyoğlu, bunlardan ilkinin CHP seçim koordinasyon merkezi verisi olduğunu belirtti. İkinci veri İmamoğlu’nun Ankara’ya kurduğu ekibin elindeki veriler. Üçüncü veri Altın sandıklar simülasyonu. Dördüncü veri de CHP İstanbul verileri. Asıl detay ise Onursal’ın elindeki verilerin belirsizliği. Onursal’ın elindeki veriler hariç. Bütün veri setlerinde Kılıçdaroğlu önde çıkıyor. Eren Aksoyoğlu bunun nedenini de yaptığı paylaşım ile açıkladı. “Altı seçimdir (2019 seçimleri hariç) CHP verisini YSK verisiyle karşılaştırıp açıklıyor. Bildiğiniz üzere AK Parti dün gece CHP’nin önde olduğu yerlerdeki sandıkların neredeyse tamamına itiraz etti. Dolayısıyla YSK’dan veri gelmedi. YSK’dan veri gelmeyince CHP de zaten açık ara önde olduğu veriyi bize göstermedi” ifadelerini kullandı.

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