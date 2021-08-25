CHP evlat nöbeti tutan ailelere şart koştu

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ederken, aileler bugün Ankara'da HDP Genel Merkezi'nde HDP'lilerle görüşmek istedi.

SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Ancak HDP'liler ailelerin görüşme isteğini kabul etmedi. HDP binası önüne siyah çelenk bırakan aileler, daha sonra basın açıklaması yaparak HDP'ye tepki gösterdi.

Oğlu Özkan Aydın için nöbet tutan baba Süleyman Aydın, HDP'nin çocukları ailelerinden kopardığını belirterek şunları söyledi:

"PKK VE HDP ZULMÜ VAR"

Bizim çocuklarımızı neden PKK'ya satıyorsunuz. Kürt için mücadele ediyoruz diyorlar Kürt'ü öldürüyorlar. PKK ve HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulümdür. HDP'liler 'Siz burada oturuyorsunuz devlet çocuklarınızı bombalıyor' diyorlar. Bombalanıyorsa 30 tane çocuk nasıl geldi.

REKLAM

"HERKESİ HDP ÖNÜNE BEKLİYORUZ"

Tüm sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. 3 Eylül'de nöbetin 3. yılı olacak. Herkesi yanımıza bekliyoruz. Herkesi HDP önünde nöbete davet ediyoruz. Hep birlikte HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkaralım.

"CHP BİZE ŞART KOŞUYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyor, çocuklarımızınkini neden istemiyorsunuz? HDP ve CHP'li vekiller çocukları devletten istememiz karşılığında bize sahip çıkacaklarını söylüyorlar. Çocuklarımızı nasıl götürdüyseniz öyle getirin.

GÜNDEM Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek