Gündem CHP FETÖye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş CHPden ihraç edildi
POLİTİKA

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, ihraç kararına "Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz" diyerek tepki gösterdi. Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Yılmaz Ateş
Yılmaz Ateş

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Disiplin Kurulu'nca "ihracına ilişkin tebliğ"in kendisine yapıldığını söyledi.

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım."

Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.
Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun: Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor
Skandala soruşturma

Skandala soruşturma

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için harekete geçildi.
Operasyon bu akşam başlıyor

Operasyon bu akşam başlıyor

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi.
Herkes bize<br>destek çıksın

Herkes bize
destek çıksın

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

​Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor.

683 roket lançeri<br>ele geçirildi

683 roket lançeri
ele geçirildi

​Terör örgütü silah imalathanesine çevirdi.
Edepsizlikleri karşısında susmak yok

Edepsizlikleri karşısında susmak yok

​Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 'susturun bu kadını' tepkisi.
45 bin kişi<br>testi geçemedi

45 bin kişi
testi geçemedi

8 milyon sürücü için 1 Aralık'ta zorunlu olacak.
İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

​CHP'li Özkoç, AK Partili Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.
Davada flaş gelişme

Davada flaş gelişme

​Şule Çet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.
Rekor Merkez Bankası'nın

Rekor Merkez Bankası'nın

​Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı.
Kış soğuk geçebilir

Kış soğuk geçebilir

​Kasım ayındaki sıcak hava 'soru işaretlerine' neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.