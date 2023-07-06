CHP Gençlik Kolları’ndan Kılıçdaroğlu’na 'danışman' tepkisi: CHP'li gençler dururken serada yetişmiş birinin atanmasını kabullenmeyeceğim

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.
CHP Gençlik Kolları, Zafer Partisi’nin gençlik teşkilatı Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Altan Sancar'a konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, danışmanlık görevini yapabilecek CHP'li birçok ismin olduğunu belirterek, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
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İsim vermeden Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söyleyen eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener’i hatırlatan Işık, şu ifadeleri kullandı: