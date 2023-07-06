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CHP Gençlik Kolları’ndan Kılıçdaroğlu’na 'danışman' tepkisi: CHP'li gençler dururken serada yetişmiş birinin atanmasını kabullenmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin kurucusunu danışman olarak atamasına CHP Gençlik Kolları'ndan tepki geldi. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, "Vasfı olan, niteliği olan, politik birikimi olan birçok CHP’li genç dururken; serada yetişmiş, organik olmayan birinin atamasının yapılması beni rahatsız etti. Bunu kabullenmiyorum, kabullenmeyeceğim." sözleriyle karara itiraz etti.

11:33 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanmasının eski başkanıydı.

CHP Gençlik Kolları, Zafer Partisi’nin gençlik teşkilatı Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Altan Sancar'a konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, danışmanlık görevini yapabilecek CHP'li birçok ismin olduğunu belirterek, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

'serada yetişmiş birini kabullenmeyeceğim'

Işık,
"Vasfı olan, niteliği olan, politik birikimi olan, belki akademik kariyeri olan birçok CHP’li genç dururken; serada yetişmiş, organik olmayan birinin atamasının yapılması beni rahatsız etti. Bunu kabullenmiyorum, kabullenmeyeceğim de."
ifadelerini kullandı.

'Hala ders çıkarılmadı'

İsim vermeden Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söyleyen eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener’i hatırlatan Işık, şu ifadeleri kullandı:


“Çok yakın zamanda merkez sağ siyasetten gelen birinin, bir ilimizin tepeden getirilip milletvekilliği yapmış birinin, açıklamalarını hep birlikte izledik. Ne kadar üzücü… Orada yüzlerce üyesi emek veren bir siyasi parti, bir il örgütünün üzerine getirip milletvekili yapıldı. Hala bunlardan ders çıkarılmadığını düşünüyorum. "



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zafer Partisi
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