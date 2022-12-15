CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından Saraçhane'ye geçmesi ve sevinçli pozlar vermesi dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.

'AKŞENER KONUYLA ALAKALI ARAMADI'

Kılıçdaroğlu, Halktv'de katıldığı programda Akşener'in Saraçhane'ye gitmesine ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Kendisi Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı. Ardından 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hayır aramadı" dedi.