Gündem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Akşenerin Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum Akşener konuyla alakalı beni aramadı
POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Akşenerin Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından Saraçhane'ye geçmesi ve sevinçli pozlar vermesi dikkat çekmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.

'AKŞENER KONUYLA ALAKALI ARAMADI'

Kılıçdaroğlu, Halktv'de katıldığı programda Akşener'in Saraçhane'ye gitmesine ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Kendisi Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı. Ardından 'Akşener sizi aradı mı?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hayır aramadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı
OYNAT 01:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını belirtti.
Acil servislerde yoğunluk

Acil servislerde yoğunluk

10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Vapur seferlerine lodos engeli.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan Akşenerin Saraçhane ziyaretine ilişkin ilk yorum: Akşener konuyla alakalı beni aramadı

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yarın açılıyor.

Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi: Çok az kişi yaşıyor.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.