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CHP Genel Başkanı Özel’e ilk gününde tepki: Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurdun

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, göreve gelmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden protesto edildi. Özel'e uzaktan seslenen bir kadın, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, makam sahibi yaptı” dedi.

17:16 - 5/11/2023 Pazar
IHA
Özgür Özel

Özgür Özel

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.



"Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurdular"


Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını
“Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek"
olarak nitelendiren kadın,
“Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı”
dedi.

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
15 dakika önce
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