CHP Genel Başkanı Özel’e ilk gününde tepki: Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurdun

Özgür Özel
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.
"Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurdular"
"Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurdular"
Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını
“Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek"
olarak nitelendiren kadın,
“Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı”
dedi.
Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
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15 dakika önce