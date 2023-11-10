Özel, “Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Mücadelemiz büyük bir dirençle başlayacak ve sürecektir” dedi.

Özel’in sözleri, partinin yeni politikasının ana hatlarını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; Özel’in CHP’si, yeni sol akımlar içerisinde popülerleşen ‘aktivizm’ ve ‘sokak siyaseti’ kavramları üzerinde yükselecek. CHP, yeni dönemde sol ve sosyalist sol seçmenin TİP’e ve HEDEP’e yönelişini engellemek ve sokakta görünürlüğü azalan parti imajını silmek için sol aktivizmi tahkim edecek.