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CHP Genel Başkanlığına aday olmaya hazırlanan Özgür Özel bu hafta harekete geçiyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bu hafta Ankara'da bir otelde yapacağı basın toplantısıyla Tutum Belgesi'ni kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Saymaz, Özel'in kendisini destekleyen 50 civarında Parti Meclisi üyesi ve milletvekilleriyle birlikte basın karşısına çıkacağını ileri sürdü.

Kübra Yaşar
11:03 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına öncülük eden isimlerden Grup Başkanı Özgür Özel'in bu hafta adaylık için harekete geçeceği öne sürüldü.

Kendisini destekleyen partililerle kamera karşısına çıkacak

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, aday olmaya hazırlanan Özel'in cuma günü Tutum Belgesi'ni Ankara'da bir otelde yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Saymaz, Özel'in kendisini destekleyen 50 civarında Parti Meclisi üyesi ve milletvekilleriyle birlikte basın karşısına çıkacağını ileri sürdü.

'Kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz' demişti

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya şu sözlerle cevap vermişti:

"Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım"



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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