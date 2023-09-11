CHP Genel Başkanlığına aday olmaya hazırlanan Özgür Özel bu hafta harekete geçiyor

Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan değişim tartışmalarına öncülük eden isimlerden Grup Başkanı Özgür Özel'in bu hafta adaylık için harekete geçeceği öne sürüldü.
Kendisini destekleyen partililerle kamera karşısına çıkacak
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, aday olmaya hazırlanan Özel'in cuma günü Tutum Belgesi'ni Ankara'da bir otelde yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Saymaz, Özel'in kendisini destekleyen 50 civarında Parti Meclisi üyesi ve milletvekilleriyle birlikte basın karşısına çıkacağını ileri sürdü.
'Kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz' demişti
Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya şu sözlerle cevap vermişti: