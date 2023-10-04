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CHP Genel Başkanlığına oynayan Özgür Özel'den Altan Öymen'e ziyaret

CHP'de başlayan değişim rüzgarının aktörlerinden biri olan ve Genel Başkan Adaylığını açıklayan Özgür Özel, kurultayda yapılacak seçimlerde destek kazanmak için tura çıktı. Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i ziyaret etti. Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret eden Özel, CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi. Öymen ise Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

21:39 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Özgür Özel Altan Öymen'i ziyaret etti.

Özgür Özel Altan Öymen'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Öymen ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öymen, Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Başta siyaset olmak üzere birçok konuyu konuştuklarını aktaran Öymen, bir ufuk turu yaptıklarını kaydetti.

Kadrosuna ilişkin Öymen'e bilgi verdi

Özgür Özel de CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi.

CHP'nin tarihini öğrenme konusunda Öymen'in kitaplarının en önemli kaynakları olduğunu dile getiren Özel, "Kendisinin geçmişte 9 adayla birlikte yarışarak kazandıkları CHP kurultayı hepimizin hafızalarındaydı. Bugün üzerinde en mutabık kaldığımız konu; iyi ki CHP var. Liderine rakip çıkabilmenin, çoklu yarışlarla genel başkanı belirleyebilmenin, Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi içinde yaşayabilmenin olanaklı olduğu bir başka parti yok şu anda." ifadelerini kullandı.

Özel, kurultaydan hangi sonuç çıkarsa çıksın en önemli kazanımlarının, önceki genel başkanlarıyla bugün gerçekleştirdikleri sohbet olduğunu kaydetti.



#CHP
#Özgür Özel
#Altan Öymen
43 dakika önce
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