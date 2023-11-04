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CHP genel başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı: Özel 682 Kılıçdaroğlu 664 oy aldı

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi.

23:29 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:44 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de mayıs yenilgisine ilişkin hesaplaşmanın yaşanacağı büyük kurultay bugün toplandı. İki gün sürecek 38'inci Olağan Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılıyor. Yarın ise Parti Meclisi’nin de olduğu yetkili organlar belirlenecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda, delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı.

CHP genel başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı: Özel 682 Kılıçdaroğlu 664 oy aldı

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi.

Seçimlerin ikinci turu 00.15 itibarıyla yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
#Kurultay
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