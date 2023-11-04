|
Gündem

Değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda devirdi: Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi. Özel, seçimlerin ikinci turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. CHP’nin sekizinci genel başkanı olan Özel 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:29 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:56 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de mayıs yenilgisine ilişkin hesaplaşmanın yaşanacağı büyük kurultay toplandı. İki gün sürecek 38'inci Olağan Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. Yarın ise Parti Meclisi’nin de olduğu yetkili organlar belirlenecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda, delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı.

CHP genel başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı: Özel 682 Kılıçdaroğlu 664 oy aldı

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi.


Değişimciler Kılıçdaroğlu’nu yendi: Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, ‘değişimcilerin’ adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.


CHP’nin sekizinci genel başkanı olan Özel 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.


Kılıçdaroğlu yine bir ilki başardı


Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
#Kurultay
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?