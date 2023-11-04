Değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda devirdi: Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, çalışma, faaliyet ve mali rapor üzerinde görüşmelerle devam ederken Kılıçdaroğlu için destek konuşması yapan CHP eski milletvekili Turan Aydoğan kürsüden inerken diğer delegeler üstüne yürüdü. Olay Divan başkanlığı önünde yaşandı. Etraftaki diğer partililer tarafından anında müdahale edildi. Ardından salonun iki ayrı tarafında tartışmalar yaşandı. O sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel anons yaptı.