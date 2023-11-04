Değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda devirdi: Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP’de mayıs yenilgisine ilişkin hesaplaşmanın yaşanacağı büyük kurultay toplandı. İki gün sürecek 38'inci Olağan Kurultay’ın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. Yarın ise Parti Meclisi’nin de olduğu yetkili organlar belirlenecek. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda, delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı.
CHP genel başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı: Özel 682 Kılıçdaroğlu 664 oy aldı
Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı.
Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi.
Değişimciler Kılıçdaroğlu’nu yendi: Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu
Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, ‘değişimcilerin’ adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.
CHP’nin sekizinci genel başkanı olan Özel 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
Kılıçdaroğlu yine bir ilki başardı
Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.