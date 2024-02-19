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CHP Genel Merkez'e verdiği süre dolmuştu: Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç adaylık kararını yarına bıraktı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Özgür Özel kararıyla Sarıyer'den aday gösterilmemesi nedeniyle CHP Genel Merkez'e kararın yeniden değerlendirilmesi için 19 Şubat'a kadar süre vermişti. Adaylık kararını bugün yapacağı basın toplantısıyla duyuracağını belirten Genç, konuya ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü ifade eden Genç, "Yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık."

18:56 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:56 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Şükrü Genç
Şükrü Genç

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.

CHP Genel Merkez'den 'yeniden değerlendirme' kararı

Genç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.

Adaylık kararını yarına bıraktı

Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00'da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."

Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer Belediye Başkanı Genç de bunu kabul etmediklerini belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.




#Sarıyer
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#CHP
#Genel Merkez
#Yeniden Değerlendirme
#Özgür Özel
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