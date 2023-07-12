CHP Genel Merkezi önünde 'Diktatör Kemal' sloganları: Yüzlerce CHP'li istifasını istedi

Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 10'uncu gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.
Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 10'uncu gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.
Günlerdir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunan ancak cevap alamayan Özcan, bina önünde partililerle bir araya gelerek konuşma yaptı.
'Beyefendi topukladı'
Özcan, yaptığı konuşmada 1"1 seçim bir referandum kaybettin. Yeter artık yeter. Yazıklar olsun sana hakkımı helal etmiyorum. Beyefendi seçimi kaybettiğini düşünmüyor zaten başarıyla ayrıldığını düşünüyor. Şürekası da öyle alkışlıyor sürekli. Arkadaş seçimin kaybedeni sensin. 'Kral çıplak' demeyelim mi. Beyefendi koltuğundan kalkmıyor ama bugün kaçtı, topukladı. TİP milletvekilini ziyaret etmiş. Aylardır aklın neredeydi? Sen artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.
İstifası istenen Kılıçdaroğlu İstanbul'da
Partililer ise bina önünde "Diktatör Kemal" ve "Kemal istifa" sloganları attı. Kılıçdaroğlu ise bu sırada İstanbul'daki programlarına devam etti.