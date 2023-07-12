CHP Genel Merkezi önünde 'Diktatör Kemal' sloganları: Yüzlerce CHP'li istifasını istedi

Günlerdir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunan ancak cevap alamayan Özcan, bina önünde partililerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Özcan, yaptığı konuşmada 1"1 seçim bir referandum kaybettin. Yeter artık yeter. Yazıklar olsun sana hakkımı helal etmiyorum. Beyefendi seçimi kaybettiğini düşünmüyor zaten başarıyla ayrıldığını düşünüyor. Şürekası da öyle alkışlıyor sürekli. Arkadaş seçimin kaybedeni sensin. 'Kral çıplak' demeyelim mi. Beyefendi koltuğundan kalkmıyor ama bugün kaçtı, topukladı. TİP milletvekilini ziyaret etmiş. Aylardır aklın neredeydi? Sen artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.