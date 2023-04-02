CHP Genel Merkezi'nden teşkilatlara 'vekil listelerine karışmayın' uyarısı

CHP'den teşkilatlara milletvekili adayı seçimine ilişkin talimat gönderildi.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci de devam ediyor.
Seçime katılan partilerin milletvekili aday adayı kabul işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelime yaşandı. CHP Genel Merkezi, milletvekili listesi çalışmaları için İl Başkanlıklarına bir yazı gönderdi.
"İl başkanlıkları sadece aday önerebilir"
CHP'den gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri belirtildi. Seçilecek kişilerin ise Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi, tarafından yapılacağı ifade edildi.
CHP'den gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: