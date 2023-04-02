CHP Genel Merkezi'nden teşkilatlara 'vekil listelerine karışmayın' uyarısı

İlçe Örgütleriniz, Kadın Kollarınız ve Gençlik Kollarınızın da görüşü alınarak, Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti Örgütü, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan SALICI'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz."