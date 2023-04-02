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Gündem

CHP Genel Merkezi'nden teşkilatlara 'vekil listelerine karışmayın' uyarısı

CHP Genel Merkezi, milletvekili listesi çalışmalarına ilişkin İl Başkanlıklarına dikkat çeken bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri belirtilerek kimin seçilip seçilmeyeceğine sandık yoluyla değil, CHP Genel Merkez'i üzerinden karar verileceği ifade edildi.

10:26 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP'den teşkilatlara milletvekili adayı seçimine ilişkin talimat gönderildi.

CHP'den teşkilatlara milletvekili adayı seçimine ilişkin talimat gönderildi.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci de devam ediyor.

Seçime katılan partilerin milletvekili aday adayı kabul işlemi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken bir gelime yaşandı. CHP Genel Merkezi, milletvekili listesi çalışmaları için İl Başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

"İl başkanlıkları sadece aday önerebilir"

CHP'den gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri belirtildi. Seçilecek kişilerin ise Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi, tarafından yapılacağı ifade edildi.

CHP'den gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine" ilişkin; Milletvekili Adaylarımızın, Tüzüğümüzün 52. maddesi uyarınca, tüm seçim çevrelerinde "Merkez Yoklaması Yöntemi" ile belirlenmesine, Parti Meclisi'nin 12 Mart 2023 tarihli toplantısında karar verilmişti.
Bu bağlamda, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılacak aday tespitinde, il Örgütlerimizin de görüşlerinin alınması önem taşımaktadır.
"Örgütlerimizin görüşlerinin alınması" ifadesinin "Eğilim Yoklaması" şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.
Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır.
Listelerin hazırlanmasında, İl Örgütlerimizin görüşlerinin alınmasından maksat, il Örgütlerimizin ana kademe ve yan kollara danışarak, bölge dengeleri de gözetilmek suretiyle aday tespiti ve sıralamalarda, Genel Merkezimize yardımcı olacak şekilde kanaat oluşturmasıdır.
Bu nedenle, adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, sandıktan çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması, kesinlikle söz konusu olmayacaktır.
Bu kapsamda; ilinizden Genel Merkezimize müracaat eden, Milletvekili aday adayı listeleri üzerinde;
İlçe Örgütleriniz, Kadın Kollarınız ve Gençlik Kollarınızın da görüşü alınarak, Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti Örgütü, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan SALICI'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz."



#CHP
#YSK
#CHP Genel Merkezi
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