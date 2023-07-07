CHP Gökşen Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na 'danışman' olarak atandığına dair haberleri yalanladı

CHP'den yapılan açıklamada 'danışman' haberleri yalanlanarak üç isim dışında kimsenin atanmadığı ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.
Ulukuş, danışman olarak atanmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları söylemişti:
CHP'den yalanlama geldi
Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde krize neden olurken CHP'den yeni bir açıklama geldi. CHP tarafından yapılan açıklamada, Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
CHP'nin açıklaması şu şekilde oldu:
CHP'nin Gökşen Anıl Ulukuş'un atama kararını yalanlamasının ardından Ulukuş'tan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'na ve
Ulukuş'tan tepki paylaşımı: İtibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor
CHP'lilere tepki gösterdiği mesajında şunları söyledi: