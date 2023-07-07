CHP Gökşen Anıl Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'na 'danışman' olarak atandığına dair haberleri yalanladı

Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.