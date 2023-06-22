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CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: Değişim Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal seçim hezimeti sonrasında parti içinde yaşanan 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu. Köksal, "Bir değişim CHP’de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir" dedi.

16:28 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarını değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri her geçen gün çoğalıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncü olduğu değişim hareketiyle ilgili CHP yönetiminden yeni bir açıklama geldi.


Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal,
"Belli yerlerde istediğimiz oyu alamadık. Meclis grubunda grup başkanvekilleri olarak üçümüzde yeni görevlere başladık. Yeni atanan MYK da ilk toplantısında kongre takvimini açıkladı. 3 Temmuz itibari ile mahalli seçimler başlayacak. Bir değişim CHP’de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir. dedi.

İmamoğlu sorusuna yanıt

İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi durumunda partinin izleyeceği yol sorulan Köksal
"Bu süreçlerde partimizin yetkili kurulları zaten konuya ilişkin gerekli kararları alırlar ve bu uygulanır."
yanıtını verdi.

CHP'de genel başkanlık kavgası alevleniyor: İmamoğlu 81 il başkanının ortak açıklamasına tepki gösterdi
CHP'de genel başkanlık kavgası alevleniyor: İmamoğlu 81 il başkanının ortak açıklamasına tepki gösterdi

Seçim hezimetinin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de değişim çağrıları sonrası Genel Merkez harekete geçti. CHP'li 81 il başkanının yayınladığı ortak metinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yaptığı dakikalarda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanının ortak açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, 'değişim' mesajı dikkat çekti. Yaptığı basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nevşin Mengü'nün 81 il başkanının açıklaması hakkındaki sorusuna, metnin 81 il başkanını değil, yalnızca 4 il başkanının kaleme aldığını anlattı. Konuşmasında İl başanlarının ne düşündüklerini bildiğini söyleyen İmamoğlu, "Böyle bir açıklama yerine 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi. Ben bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebilecekleri bir metin olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı: Değişim olmazsa bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık." diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedebiliriz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız." diye konuştu. İmamoğlu, bu değişime öncü olabileceği teklifini de yineledi.


#Burcu Köksal
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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