CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: Değişim Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak

Seçim hezimetinin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de değişim çağrıları sonrası Genel Merkez harekete geçti. CHP'li 81 il başkanının yayınladığı ortak metinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklama yaptığı dakikalarda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanının ortak açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, 'değişim' mesajı dikkat çekti. Yaptığı basın toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nevşin Mengü'nün 81 il başkanının açıklaması hakkındaki sorusuna, metnin 81 il başkanını değil, yalnızca 4 il başkanının kaleme aldığını anlattı. Konuşmasında İl başanlarının ne düşündüklerini bildiğini söyleyen İmamoğlu, "Böyle bir açıklama yerine 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi. Ben bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebilecekleri bir metin olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.