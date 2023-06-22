CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal: Değişim Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri her geçen gün çoğalıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncü olduğu değişim hareketiyle ilgili CHP yönetiminden yeni bir açıklama geldi.
Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal,
"Belli yerlerde istediğimiz oyu alamadık. Meclis grubunda grup başkanvekilleri olarak üçümüzde yeni görevlere başladık. Yeni atanan MYK da ilk toplantısında kongre takvimini açıkladı. 3 Temmuz itibari ile mahalli seçimler başlayacak. Bir değişim CHP’de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir. dedi.
İmamoğlu sorusuna yanıt
İmamoğlu sorusuna yanıt
İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi durumunda partinin izleyeceği yol sorulan Köksal
"Bu süreçlerde partimizin yetkili kurulları zaten konuya ilişkin gerekli kararları alırlar ve bu uygulanır."
yanıtını verdi.
#Burcu Köksal
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
36 dakika önce