CHP Grup Başkanvekili Köksal'dan İmamoğlu'na salvo: Değişim diyenler neden o zaman konuşmadı

"Kemal Kılıçdaroğlu elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi. Bugün ona oy vermiş, vermemiş olan tüm seçmenler diyebilir ki Kılıçdaroğlu çalıştı. Gecesini gündüzüne katıp emek verdi. Şimdi bakıyorum o gün hiçbir şey söylemeyen, o gün alınan kararlara, seçim stratejisine, ittifak masasına hiçbir itirazda bulunmayan seslerini yükseltmeyenler, partinin de karar verici mekanizmasında bulunanlar bugün değişim diyorlar. Peki madem bir itirazınız vardı, madem yanlış vardı niye o gün buna itiraz etmediniz? Partinin karar verici organlarındaydınız. Seçim kaybedildi ve tek sorumluluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleyemezsiniz. Eğer burada bir başarısızlık varsa bu hepimizin. Biz Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne çıkaramadık. CHP'de değişecek birçok şey var ama bu gecesini gündüzüne katıp sabah akşam yorulmadan mücadele eden Kılıçdaroğlu değil"