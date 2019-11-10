CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kendi mahallesinden seçilemedi

CHP Manisa il teşkilatı aralık ayında yapılması öngörülen ilçe ve ardından il başkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken bir hesaplaşmaya sahne oldu. CHP Manisa Milletvekili ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ve listesi delege seçilemedi.

Mahallesinden seçilemedi

Özel’in liste başı olduğu delege listesi, il Başkanı Musa Semih Balaban’ın listesi karşısında kaybetti. manisadabugun.com’da yer alan habere göre 329 partilinin oy kullandığı seçimde Özel’in listesi 102 oy alabildi. Balaban ve ekibiyse 124 oy aldı. Bu sonuçlarla Özel kendi mahallesinde kaybetmiş oldu.

Özel'in açıklama yapması bekleniyor

Özel’in il başkanlığı seçimlerinde desteklediği Ferdi Zeyrek’e oy vermesi sandıkla engellenmiş oldu. Özel’in liste başı olduğu delege listesinin kaybetmesinin partideki farklı gruplarca gündeme getirilmeye başlandığı değerlendirmeleri yapılıyor. Özel’in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

OYNAT 00:27 CHP'li Özgür Özel'den 'Yok artık' dedirten ezan iftirası CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında akılalmaz bir iftirada bulundu. Özel, Millet İttifakının tüm adaylarının ezanı beklediğini, Cumhur İttifakının adaylarının ise beklemediğini söyleyerek, müezzinlere talimat verilerek, ezanların yarım saat geç okunduğunu iddia etti. BiP'te paylaş

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