CHP-Halk TV kavgası büyüyor: Kanalın 'engellendik' iddiasını Eren Erdem yalanladı

"Şu an duyduklarıma inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP’yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar’ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin."