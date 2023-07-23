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CHP-Halk TV kavgası büyüyor: Kanalın 'engellendik' iddiasını Eren Erdem yalanladı

CHP'nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından kanal, Görkemli Hatıralar isimli programının parti yönetimi tarafından iptal ettirildiğini öne sürdü. Kararın arkasında ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erdem, "Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız." dedi.

16:52 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV'nin 'programımızı engelledi' iddiasını yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV'nin 'programımızı engelledi' iddiasını yalanladı.

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı.

Halk TV'de 'Görkemli Hatıralar' isimli programı sunan Serhan Asker,
"Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi."
açıklamasında bulundu.

'Yasak talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor'

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda
"Şu an duyduklarıma inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP’yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar’ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin."
ifadelerini kullandı.

CHP'den yalanlama geldi

‘Sansür’ iddialarına CHP’den yalanlama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklamada
, "Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız."
denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:


“Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin kj bölümüne “Eren Erdem sözleşmeyi feshetti” şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir.


Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar.


Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla “her TV kanalı” kadar Belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir.


Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, “SANSÜR uygulama ifadesi” yoktur.


Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.


Bu bağlamda; almış olduğumuz “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma” kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir.


Halk TV’de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.


Türkiye’de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.”





#Halk TV
#Eren Erdem
#CHP
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