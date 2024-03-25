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CHP Hatay'dan silindi: Lütfü Savaş Optimar'ın anketinde 10 puan fark yedi

Kamuoyu tepkisine rağmen CHP'nin Hatay'da yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, Optimar'ın yayınladığı son ankette AK Parti adayının yaklaşık 10 puan gerisinde kaldı.

10:24 - 25/03/2024 Pazartesi
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Optimar'dan Hatay anketi
Optimar'dan Hatay anketi

Yerel seçimler için halk tam 1 hafta sonra oy kullanacak.


Sandıklar kurulmadan önce kampanyalarda sona gelinirken anketler de art arda açıklanıyor.


Bu seçim döneminde en dikkat çeken illerin başında ise Hatay geliyor. 6 Şubat Deprem felaketiyle adeta yerle bir olan Hatay'ın CHP'li başkanı Lütfü Savaş, Hataylılar tarafından en büyük sorumlulardan biri olarak kabul ediliyor.


Aday belirleme sürecinde ise bunun tartışması gündemde geniş yer tuttu. Tüm tepki ve protestolara rağmen Savaş, CHP tarafından aday gösterildi.


Hatay'daki son anket


Seçim sonucu en merak edilen illerin başında gelen Hatay için Optimar Araştırma bir anket çalışması yaptı. Hataylılara "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi partiye / adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.


Lütfü Savaş'a tepki anketlere de yasırken, AK Parti adayı Savaş'a 10 puan fark attı.


İşte sonuçlar;


AK Parti adayı Mehmet Öntürk %48,9

CHP adayı Lütfü Savaş %39,0

TİP adayı Gökhan Zan %5,1

YRP adayı Nuri Parlak %1,7





#Hatay
#AK Parti
#CHP
#Anket
#Lütfü Savaş
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