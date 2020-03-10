CHP-HDP ittifakına demokrasi kılıfı

HDP'nin 'ittifakı resmileştirelim' teklifine CHP lideri Kılıçdaroğlu üstü örtülü cevap verdi. Kılıçdaroğlu, ittifakı, "Biz Türkiye'de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız" sözleriyle formüle etti.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da siyaset kulisleri hızlanmış, CHP'nin kapalı kapılar ardındaki ortağı HDP'den ittifakı açığa çıkarma teklifi gelmişti. CHP'den ses çıkmayınca HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresi'nde Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptığı konuşmada 'demokrasi ittifakı' çağrısı yapmıştı. Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz" demişti.

GİZLİ MESAJ

Buldan'ın çağrısına günlerdir sessiz kalan CHP'den ilk sinyal geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, direkt adres vermeden gizlice HDP'ye mesaj yolladı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de artık sağ sol ayrımından çok demokrasiden yana olan ve demokrasiden yana olmayıp otoriteden, tek adamdan yana olanlar var. Siyasette temel ayrım bu. Biz Türkiye'de demokrasiden yana olan herkesle bir arada olacağız. Demokrasi, özgürlük, insan haklarından yana tavır alan herkesle bir arada olacağız" dedi.

GÖZLER KONGREDE

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği üstü örtülü cevap Ankara kulislerini de hareketlendirdi. CHP'de gözler ay sonundaki büyük kurultaya çevrildi. HDP ile yakınlaşmadan rahatsız olan muhaliflerin kongrede bu yakınlaşmaya tepki göstereceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'demokrasi ittifakı' çağrısına net cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.