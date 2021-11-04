CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Tezkere' tepkisi: Atatürk'ün partisini HDP'nin taklidi haline getirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler' sözüne ilişkin görüşlerini dile getiren Turan, her gün farklı bir Kılıçdaroğlu ile karşılaştıklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü durumun hazin bir hal almaya başladığını, trajediye dönüştüğünü belirten Turan, 'Daha iki gün önce tüm milletin yürekten desteklediği tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, iki gün sonra atmosferi dağıtmak, içine düştüğü bu hazin durumdan çıkmak, bunu örtmek için attığı bir adım olarak düşünüyorum. Daha önce de benzer çıkışlar yaptı. Çok hızlı 'U' dönüşü yapabilen bir siyasi karakter. Şu anda zavallı bir durumda. Atatürk'ün, İnönü'nün partisini aldı, maalesef HDP'nin felsefesinin taklidi haline getirmeyi başardı. ' dedi.