CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu AİHM’nin Demirtaş kararını Atatürk üzerinden savundu

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

CHP'li vekiller Hakverdi ve Kılıç gitti

Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP’li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.