Gündem CHPli vekillerden Selahattin Demirtaşa ziyaret
POLİTİKA

CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP’li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

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CHP'li vekiller, Demirtaş'ı ziyaretlerini bu kareyle duyurdu.
CHP'li vekiller, Demirtaş'ı ziyaretlerini bu kareyle duyurdu.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.

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CHP'li vekiller Hakverdi ve Kılıç gitti

Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP’li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.

CHP'li vekillerden açıklama

Ziyaret sonrası açıklama yapan vekiller, "Biz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevi komisyonu üyesi milletvekilleri olarak, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü ihlali ve hukuk dışı uygulamaları araştırmaya ve kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gitti
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CHP heyeti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gitti
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