CHP'li vekillerden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.

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CHP'li vekiller Hakverdi ve Kılıç gitti

Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP’li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.

CHP'li vekillerden açıklama

Ziyaret sonrası açıklama yapan vekiller, "Biz İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevi komisyonu üyesi milletvekilleri olarak, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü ihlali ve hukuk dışı uygulamaları araştırmaya ve kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri olarak İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç İle birlikte Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F tipi Cezaevinde ziyaret ettik. pic.twitter.com/q8NfmeVlPp — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) December 29, 2020