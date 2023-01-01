"Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra İstanbul'dan başka bir arkadaşımız var. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'demokrasi' demektir. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'hak, hukuk, adalet' demektir. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra da özgürce yarışır"