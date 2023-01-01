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Genel başkanlığa adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel'e parti içinden ilk destek: Gelecek güzel günlere

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık seçiminde aday olacak. Konuya ilişkin saat 14.00'te açıklama yapacağını duyuran Özel'e parti içerisinden ilk destek de geldi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Özel'in kararını "Gelecek güzel günlere... Yolun açık olsun" diyerek destekledi.

Hüseyin Berk
00:21 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li vekil Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in adaylık kararına destek verdi.

CHP'li vekil Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in adaylık kararına destek verdi.

Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenlemişti.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu açıkladı: Özgür Özel adaylığını ilan edecek

Partideki 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra İstanbul'dan başka bir arkadaşımız var. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'demokrasi' demektir. 'Cumhuriyet Halk Partisi' demek, 'hak, hukuk, adalet' demektir. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra da özgürce yarışır"
dedi.

Özgür Özel'den adaylık paylaşımı

CHP Grup Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından X hesabından saat 14.00'te açıklama yapacağını bildirdi.

CHP içerisinden ilk destek

CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ilan edecek Özgür Özel’e parti içerisinden ilk destek CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut,
"Gelecek güzel günlere… Yarın 14.00’de Genel Merkez’deyiz… Laik, demokrat bir hukuk devleti umuduyla, özgür, aydınlık yarınlar için, yolumuz, yolun açık olsun Özgür Özel!”
paylaşımını yaptı.



#Özgür Özel
#CHP
#Burhanettin Bulut
#Kemal Kılıçdaroğlu
30 dakika önce
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