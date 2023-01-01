CHP'li vekil Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in adaylık kararına destek verdi.
Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenlemişti.
Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu açıkladı: Özgür Özel adaylığını ilan edecek
Özgür Özel'den adaylık paylaşımı
CHP Grup Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından X hesabından saat 14.00'te açıklama yapacağını bildirdi.
CHP içerisinden ilk destek
CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ilan edecek Özgür Özel’e parti içerisinden ilk destek CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.