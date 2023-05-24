|
Gündem

CHP iddiaları yalanladı: Zafer Partisi'ne İçişleri ve Kültür bakanlıkları verilmeyecek

CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlıklar verileceği iddialarını yalanladı.

14:39 . 24/05/2023 Çarşamba
Diğer
Ümit Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını açıkladı.

Ümit Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını açıkladı.

Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Görüşmelerde bakanlık pazarlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Artı Gerçek’e konuşan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal ortaya atılan iddialar ve haberlerle ilgili, "Kesinlikle yalan haber. Böyle bir bilgi yok" dedi.

Ne olmuştu?

Zafer Partisi çevrelerinde, görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın kendilerine verileceği yönünde iddialar dillendirilirken, kulislerde iki bakanlığın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın da talep edildiği konuşuldu. Sabah saatlerinde Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin." ifadelerine yer verildi.





#Ümit Özdağ
#Ömer Topsakal
#CHP
#Zafer Partisi
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?