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Gündem

CHP ile HDP/PKK işbirliği dünya gündeminde: Rusya'dan Kılıçdaroğlu ve Öcalan iddiası

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör destekçisi HDP'den gördüğü destek sonrası PKK'ya karşı giriştiği 'legalleştirme' çabaları Rus basınına da yansıdı. Rus basını, "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz" diyen eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadini her fırsatta yineleyen ve HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü taleplerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'nu mercek altına aldı. CHP ile HDP/PKK işbirliğine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıyan Rus Telegram kanalı "Kremlyovskaya Prachka", Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'ye, seçimlerin kazanılması durumunda terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair söz verildiğini ileri sürdü.

21:52 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pervin Buldan - Kemal Kılıçdaroğlu - Mithat Sancar

Pervin Buldan - Kemal Kılıçdaroğlu - Mithat Sancar

Avrupa ülkelerinde bölücü örgüt yanlıları tarafından terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılması için sokak gösterileri yapılırken konuyla ilgili Rusya'dan bir iddia gündeme geldi.

Rusya'nın güvenlik kaynaklarına yakınlığı ile bilinen önemli Telegram kanallarından biri olan "Kremlyovskaya Prachka" kanalı, CHP ile HDP/PKK işbirliğine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Kanalın, Rus istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'ye, seçimlerin kazanılması durumunda terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair söz verildiği iddiası yer aldı.

Haberde böyle bir gelişmenin yaşanmasının Türkiye iç siyaseti için derin sonuçlar doğurabileceği ifade edilirken, Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında denge politikası yürüttüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise Batı yanlısı bir politika izleyeceği ifade edildi.

Kremlyovskaya Prachka kanalı, Rusya'nın önemli Telegram kanallarından biri olarak kabul ediliyor ve 250 binden fazla okuyucu tarafından takip ediliyor.


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KKTC basını ve siyasetinin önde gelen isimlerinden Sabahattin İsmail, Cumhur İttifakı ile Yedili Masa'nın seçim bildirgelerindeki 'Kıbrıs' taahhütlerini bugünkü yazısında ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki AK Parti'nin, Kıbrıs politikasında 'Tanınma için çalışacakları' taahhüdünü çok olumlu bulduğunu ifade eden İsmail, Yedili Masa'nın politikalarının ise 'terminoloji hatalarıyla dolu olduğunu' vurguladı. "Muhalefetin milli politika olan KKTC'nin tanınmasına yönelik bir politikası yok." diyen İsmail, "Mavi Vatan sınırlarının savunulacağına dair bir taahhüt bulunmuyor. Bu ise Rumlarla, destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı. Muhalefetin gaflet ve dalalet içinde olduğunu belirten İsmail, "Bu politikalar gayrı ciddidir, geleceğimiz için endişe nedenidir." dedi.

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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut olduğunu da vurgulayıp, "Hem mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "CHP demek çöp demektir, susuzluk demektir. İstanbul'u çöpten çukurdan çamurdan biz temizlemedik mi?" dedi. Terör örgütü PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade eden Erdoğan, "Bunlara ülke emanet edilmez" diyerek sözlerini noktaladı.


#CHP
#HDP
#PKK
#Öcalan
#Seçimler
#Vaat
#Kemal Kılıçdaroğlu
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