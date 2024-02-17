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CHP işi demokrasi: Özgür Özel 17 aday adayından en az oy alanı aday gösterdi

CHP'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde bazı tepkilere neden oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı." denilerek Genel Başkan Özgür Özel'e tepki gösterildi.

19:45 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:52 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP yönetimine karşı miting düzenlemişti.
Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP yönetimine karşı miting düzenlemişti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer'de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK'ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp'in görüşlerine yer verildi.

Bildiride, 31 Mart 2024'de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.

Özgür Özel 17 aday adayından en az oy alanı aday gösterdi

Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.

Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz."




#CHP
#Sarıyer
#Şükrü Genç
#Özgür Özel
29 dakika önce
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