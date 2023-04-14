CHP, İYİ Parti’nin eridiğini gördü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti’nin oy oranın düşmesinden dolayı 6’lı Masa’da hesaplar sil baştan yapılıyor. CHP’li yetkililer, seçimlerin kazanılması halinde bu durumun bakanlık dağılımında etkili olacağını belirtiyor. Bakanlık koltuk dağılımında İYİ Parti’ye verilen sandalye sayısının 3’e kadar düşeceği dile getiriliyor.
CİDDİ DÜŞÜŞLER VAR
Yeni Şafak’a konuşan CHP’li kurmaylar, İYİ Parti’nin oy oranının masanın kurulduğu ilk günlerdeki gibi olmadığını belirterek, bugünlerde oylarında ciddi düşüşlerin yaşandığını belirtti. İYİ Parti’deki bu düşüşünde bakanlık dağılımında dikkate alınacağını vurgulayan kaynaklar, bakanlık dağılımında partilere bir tane kesin bakanlık verilecek, üstünde bir rakamın olması halinde partilerin alacağı oy oranına ve milletvekili sayısına göre bakanlık sayısının artırılacağına dikkat çekiyor.
MERMİ KOVANI ETKİSİ
Kurmaylar, İYİ Parti’nin oy oranındaki düşüşün; masadan kalkıp yeniden oturması ve Akşener’in grup toplantısında mermi kovanı atmasının etkili olduğunu kaydetti.