CHP kadın kolları başkanı depremzedelere nefret kustu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muhalefetin seçim sonucundan sonra hüsrana uğrayıp milletten de koptuklarını bir kez daha tescillediklerini belirtti. Kirişci, Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamasıyla ilgili yaşananlar hakkında, "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı, oradaki bir avuç kadar sayıda depremzedeyi çıkarmanın gayreti içinde oluyor ve bunu hemen seçimin akabinde yapıyorlar. Allah, her şeyin hayırlısını versin ama muhalefetinde hayırlısını, akıllısını versin" dedi.