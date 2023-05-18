CHP kadın kolları başkanı depremzedelere nefret kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın, büyük kayıpların yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde seçimleri önde bitirmesi üzerine depremzedeler hedef tahtasına konuldu. Depremzedelerin demokratik tercihinden rahatsız olanlar sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yaptı.
“Depremzedeler zedelenmemiş ki...”
Depremzedelere nefret kusan isimlerden biri de CHP Giresun Piraziz kadın kolları başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu oldu.
CHP’li Kahyaoğlu, sosyal medya hesabından “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” mesajını paylaştı.
Mesaj kadar yorumlar da pes dedirtti
CHP’li Görgülüoğlu’nun paylaşımı tepki çekti. Ancak bir o kadar da altına yorumlar pes dedirtti. Görgülüoğlu’nun açıklamasından güç bulanlar depremzedelere hakaret ve nefret dolu yorumlar yaptı.
CHP’li başkanın kardeşi çıktı
Depremzedelere hakaret eden CHP Giresun Piraziz kadın kolları başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu'nun aynı zamanda CHP Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’nun kardeşi olduğu öğrenildi.