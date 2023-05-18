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CHP kadın kolları başkanı depremzedelere nefret kustu

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttfakı’nın seçimleri açık ara önde tamamlaması bazı kesimleri rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri gerçek yüzlerini seçim sonrası sosyal medya üzerinden gösterdi. Depremzedelere hakaret yağdırıp kin ve nefret kusanların sayısı da her geçen gün artıyor. Onlardan biri de Piraziz CHP kadın kolları başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu.

16:09 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP kadın kolları başkanı depremzedelere nefret kustu

CHP kadın kolları başkanı depremzedelere nefret kustu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın, büyük kayıpların yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde seçimleri önde bitirmesi üzerine depremzedeler hedef tahtasına konuldu. Depremzedelerin demokratik tercihinden rahatsız olanlar sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yaptı.

“Depremzedeler zedelenmemiş ki...”

Depremzedelere nefret kusan isimlerden biri de CHP Giresun Piraziz kadın kolları başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu oldu.

CHP’li Kahyaoğlu, sosyal medya hesabından “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” mesajını paylaştı.

Mesaj kadar yorumlar da pes dedirtti

CHP’li Görgülüoğlu’nun paylaşımı tepki çekti. Ancak bir o kadar da altına yorumlar pes dedirtti. Görgülüoğlu’nun açıklamasından güç bulanlar depremzedelere hakaret ve nefret dolu yorumlar yaptı.

CHP’li başkanın kardeşi çıktı

Depremzedelere hakaret eden CHP Giresun Piraziz kadın kolları başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu'nun aynı zamanda CHP Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’nun kardeşi olduğu öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediye ve STK'lara tepki: Deprem acısını siyasete meze yapanlara meydanı bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediye ve STK'lara tepki: Deprem acısını siyasete meze yapanlara meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Seçim sonucunun ardından afet bölgesindekileri hedef alan CHP'li belediye ve STK'lara sert tepki gösteren Erdoğan, Depremzedeye saldırı kepazeliktir. Deprem sarsıntıları nedeniyle yaşanan acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD, bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır" dedi.


#2023 seçim sonuçları
#Depremzedeler
#CHP
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