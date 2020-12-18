CHP Kadın Kolları sessizliğini bozdu: Taciz ve tecavüz vakalarının üstünü kapatmıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İddialar karşısında günlerce sessiz kalan CHP Kadın Kolları’ndan, konuya ilişkin açıklama geldi.

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Birgün’e konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, taciz ve tecavüz vakalarının üstünü örtmediklerini söyledi.

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Bu olaylara hiçbir zaman müsaade etmediklerini belirten Nazlıaka, “Öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz. Bu, aynı zamanda bir parti suçudur ve tavrımız çok nettir. Bu konuda samimiyiz ve en ufak bir sorunun üzerini kapatmak gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

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