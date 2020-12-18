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Gündem CHP Kadın Kolları sessizliğini bozdu Taciz ve tecavüz vakalarının üstünü kapatmıyoruz
POLİTİKA

CHP Kadın Kolları sessizliğini bozdu: Taciz ve tecavüz vakalarının üstünü kapatmıyoruz

CHP Kadın Kolları, CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka, “Üzerini kapatmak gibi bir düşüncemiz yok. Şiddet nereden gelirse gelsin her zaman karşısındayız. Bu olaylara öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İddialar karşısında günlerce sessiz kalan CHP Kadın Kolları’ndan, konuya ilişkin açıklama geldi.

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Birgün’e konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, taciz ve tecavüz vakalarının üstünü örtmediklerini söyledi.

CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü
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CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü

Bu olaylara hiçbir zaman müsaade etmediklerini belirten Nazlıaka, “Öğrendiğimiz andan itibaren gereğini yapıyoruz. Bu, aynı zamanda bir parti suçudur ve tavrımız çok nettir. Bu konuda samimiyiz ve en ufak bir sorunun üzerini kapatmak gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

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