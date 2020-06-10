CHP kapalı alanda kurultay yapmak istedi, bakanlık 'Açık alanda sosyal mesafe kuralına göre yapın' dedi
CHP kapalı alanda kurultay yapmak istedi, bakanlık 'Açık alanda sosyal mesafe kuralına göre yapın' dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. olağan kurultay için kurmaylarına talimat verdi. Tüm uyarılara rağmen kapalı arenada kurultayı gerçekleştirmek isteyen CHP'ye Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi tehlikesi' nedeniyle izin çıkmadı. CHP'nin kurultayı, açık alanda ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Avrupa'nın en başarılı sağlık operasyonunu yürüten Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda bir dizi kuralları yürürlüğe koydu.
Kapalı alanlar pandemiye davetiye çıkarıyor
37. olağan kurultaya hazırlanan CHP yönetimi ise tüm uyarılara rağmen programı kapalı arenada gerçekleştirmek istedi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi tehlikesi' nedeniyle izin çıkmayınca parti yetkilileri açık alan alternatiflerine yöneldi.
'BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR'
Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen partisinin 37'nci olağan kurultayına ilişkin ise, "Kurultay için Gamze Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. Biz kurultayımızı, 'seyircisiz olarak acaba arenada yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Ama, 'kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir' diye izin vermediler. 'Açık alanda yapabilirsiniz, sosyal mesafe korunarak' denildi. O çerçevede bir çalışma şu an yapılıyor. Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.