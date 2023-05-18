CHP Kazakistan'da darbe finanse eden ABD kuruluşundan aldığı fonla dernek kurdu

CHP, ABD kuruluşu IRI'nın verdiği fonla kurulan 'Yirmi İkinci Yüzyıl' isimli dernek aracılığıyla gençleri etkilemeye çalıştı.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde umduğunu bulamayan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yurt dışına icazet seferleri yapmıştı. İngiltere ve Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı da ABD olmuştu.
Muhalefet ABD fonuyla kurulan dernek üzerinden gençleri etkilemeye çalıştı
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, gizemli 8 saati ve ABD'nin seçim sürecine müdahalede bulunduğu iddiaları gündemdeyken CHP'nin seçim döneminde ABD fonuyla kurulan bir dernek üzerinden gençlere muhalefet güzellemesi yaptırdığı ortaya çıktı.
Dernek çalışanlarını CHP'den seçtiler
ABD kuruluşundan 40 bin dolar destek
YouTube üzerinden yayınlanan röportajlarla ve farklı sosyal medya kanallarında reklam yapılarak gençleri etki altına almaya çalışan derneğe, ABD kuruluşu IRI üzerinden 40 bin dolar fon desteğinde bulunulduğu ortaya çıktı.
Yirmi İkinci Yüzyıl Derneği yönetim kurulunda yer alan üyelerin aynı zamanda CHP ve İYİ Parti’nin gençlik yapılanmasında görev aldığı belirlenirken CHP ve İYİ Parti üyesi gençlerin yönettiği dernek, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulan İkinci Yüzyıl Derneği’ne isim benzerliğiyle de dikkat çekiyor.
Kazakistan'da darbeyi finanse ettikleri iddiası
ABD kuruluşu IRI'nın Kazakistan'daki Ocak olaylarında başrolde olduğu ve darbeyi finanse ettikleri iddia edilmişti. Ülkede yaşanan siyasi krizin ardından IRI'nın ofisi kapatılarak çalışanları sınır dışı edilmişti.
Çin'e girişleri yasak
Öte yandan IRI çalışanlarının hakkında Çin'de gözaltı kararının bulunduğu ve ülkeye girişlerinin yasak olduğu biliniyor.