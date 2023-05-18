|
Gündem

CHP Kazakistan'da darbe finanse eden ABD kuruluşundan aldığı fonla dernek kurdu

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde gerçekleştirdiği ABD ziyareti, gizemli 8 saati ve ABD'nin seçim sürecine müdahalede bulunduğu iddiaları gündemdeyken CHP'nin seçim döneminde ABD fonuyla kurulan bir dernek üzerinden gençlere muhalefet güzellemesi yaptırdığı ortaya çıktı. ABD’li kuruluş International Republican Instutue'nın (IRI) fonlandığı Yirmi İkinci Yüzyıl isimli dernekte, üst düzey vazifede bulunan dört kişiden ikisinin daha önce CHP'de görev alan isimler olduğu öğrenildi. YouTube üzerinden yayınlanan röportajlarla ve reklamlarla gençleri etki altına almaya çalışan derneğe, ABD kuruluşu IRI üzerinden 40 bin dolar fon desteğinde bulunulduğu belirlendi. CHP'nin gençleri etkilemek için çalıştığı ABD kuruluşu IRI'nın Kazakistan'daki Ocak olaylarında başrolde olduğu ve darbeyi finanse ettikleri iddia ediliyor. IRI çalışanlarının hakkında Çin'de gözaltı kararının bulunduğu ve ülkeye girişlerinin yasak olduğu biliniyor.

17:08 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP, ABD kuruluşu IRI'nın verdiği fonla kurulan 'Yirmi İkinci Yüzyıl' isimli dernek aracılığıyla gençleri etkilemeye çalıştı.

CHP, ABD kuruluşu IRI'nın verdiği fonla kurulan 'Yirmi İkinci Yüzyıl' isimli dernek aracılığıyla gençleri etkilemeye çalıştı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde umduğunu bulamayan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yurt dışına icazet seferleri yapmıştı. İngiltere ve Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı da ABD olmuştu.



Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti. CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine
"Hamburger yemeye gittik"
diyerek tepkileri kulak arkası etmişti.

Muhalefet ABD fonuyla kurulan dernek üzerinden gençleri etkilemeye çalıştı

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, gizemli 8 saati ve ABD'nin seçim sürecine müdahalede bulunduğu iddiaları gündemdeyken CHP'nin seçim döneminde ABD fonuyla kurulan bir dernek üzerinden gençlere muhalefet güzellemesi yaptırdığı ortaya çıktı.

Dernek çalışanlarını CHP'den seçtiler

ABD’li kuruluş
International Republican Instutue'nın (IRI)
fonlandığı
Yirmi İkinci Yüzyıl
isimli dernekte üst düzey görevde bulunan dört kişiden ikisinin daha önce CHP'de görev alan isimler olduğu öğrenildi. Derneğin başındaki Anıl Can Duymaz'ın CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde yürütme kurulu üyesi olduğu belirlendi.

ABD kuruluşundan 40 bin dolar destek

YouTube üzerinden yayınlanan röportajlarla ve farklı sosyal medya kanallarında reklam yapılarak gençleri etki altına almaya çalışan derneğe, ABD kuruluşu IRI üzerinden 40 bin dolar fon desteğinde bulunulduğu ortaya çıktı.

Yirmi İkinci Yüzyıl Derneği yönetim kurulunda yer alan üyelerin aynı zamanda CHP ve İYİ Parti’nin gençlik yapılanmasında görev aldığı belirlenirken CHP ve İYİ Parti üyesi gençlerin yönettiği dernek, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulan İkinci Yüzyıl Derneği’ne isim benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Kazakistan'da darbeyi finanse ettikleri iddiası

ABD kuruluşu IRI'nın Kazakistan'daki Ocak olaylarında başrolde olduğu ve darbeyi finanse ettikleri iddia edilmişti. Ülkede yaşanan siyasi krizin ardından IRI'nın ofisi kapatılarak çalışanları sınır dışı edilmişti.

Çin'e girişleri yasak

Öte yandan IRI çalışanlarının hakkında Çin'de gözaltı kararının bulunduğu ve ülkeye girişlerinin yasak olduğu biliniyor.


#CHP
#IRI
#Yirmi İkinci Yüzyıl
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet konutlarının çatısı göründü