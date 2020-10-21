CHP Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını Muharrem İnce'yi kırparak paylaştı

Gazeteci Bekir Coşkun’un cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP milletvekili Muharrem İnce de katılırken, ikilinin safta yan yana yer alması dikkat çekmişti.
Sadece elleri göründü
Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu’nun solunda yer tutan Muharrem İnce’yi fotoğraf karesinden keserek paylaştı. İnce’nin kesilen fotoğrafta sadece ellerinin yer aldığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li yetkililer, herhangi bir art niyet bulunmadığını, durumun fotoğrafın açısından kaynaklı olduğunu belirtti.