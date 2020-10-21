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Gündem CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı
POLİTİKA

CHP Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını Muharrem İnce'yi kırparak paylaştı

Gazeteci Bekir Coşkun’nun cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP milletvekili Muharrem İnce yan yana saf tutmuştu. CHP tarafından cenaze törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Kılıçdaroğlu’nun solunda yer alan İnce’nin kesildiği görüldü.

Haber Merkezi Diğer
CHP'den yapılan paylaşımda Muharrem İnce'nin sadece elleri yer aldı.
CHP'den yapılan paylaşımda Muharrem İnce'nin sadece elleri yer aldı.

Gazeteci Bekir Coşkun’un cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP milletvekili Muharrem İnce de katılırken, ikilinin safta yan yana yer alması dikkat çekmişti.

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Sadece elleri göründü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu’nun solunda yer tutan Muharrem İnce’yi fotoğraf karesinden keserek paylaştı. İnce’nin kesilen fotoğrafta sadece ellerinin yer aldığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li yetkililer, herhangi bir art niyet bulunmadığını, durumun fotoğrafın açısından kaynaklı olduğunu belirtti.

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