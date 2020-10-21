CHP Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını Muharrem İnce'yi kırparak paylaştı

MHP'den Karabağ paylaşımı: Özüm Karabağ

Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabı üzerinden, sözleri Murat Çeliker, müziği ise Atılla Yılmaz'a ait olan 'Özüm Karabağ' türküsünü paylaştı. Türkünün klibinde Azerbaycan, Türkiye birliğine dikkat çekilirken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, ''Buradan Azerbaycan'ın değerli yöneticilerine ve kardeş Azerbaycan halkına seslenmek istiyorum. Türk milleti her zaman Azerbaycan'ın yanında ve arkasında olmuştur. Bundan sonra da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır'' ifadelerine yer verildi.