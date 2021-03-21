Gündem CHP Kırıkhan teşkilatı yöneticisinden teröristlere yardım ve yataklık
HATAY

CHP Kırıkhan teşkilatı yöneticisinden teröristlere yardım ve yataklık

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde iki gün önce çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda yakalanan M.K, gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan M.K, gözaltına alındı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1’i yaralı 3 kişi yakalandı.

Partiden ihraç edildi

Operasyonda yakalanan M.K’nın ise 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.K’nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu’nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte M.K. CHP’den ihraç edildi.

Soruşturma devam ediyor

M.K’nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin kaldığı hücre evi de görüntülendi. Hücre evininde teröristlerin kaldığı yataklar, cep telefonları, yemek masaları ve evin dört bir tarafına yerleştirilmiş sadece insan odaklı casus kameralar ve bu kameralara ait kayıt cihazları bulundu.

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