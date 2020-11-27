CHP'nin molotofçu başkanı

CHP ile terör örgütleri arasındaki ilişki bir kez daha gündemde. İstanbul dün güne terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik terör operasyonu ile uyandı. Cezaevindeki teröristler ile dışarıdaki yakınlarına yardım için kurulan yapılara yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 26 kişiden 19’u gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde çok 1 tabanca, 102 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz da bulunuyor.
BELEDİYE KAYNAKLARI ÖRGÜTE Mİ AKTI?
- Sosyal destek hizmetleri, kreşler ve mahalle evlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Yavuz’un ölen örgüt üyelerine ailelerine yardım yapılması yönünde faaliyetlere katıldığı belirlendi. Yavuz’un belediye kaynaklarını örgüt üyelerine aktardığı yönündeki iddialar da İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alındı.
TERÖR PROPAGANDASI
31 Mart seçimlerinde CHP’nin HDP’ye ayırdığı kontenjandan Belediye Meclis üyesi olan Yavuz’un, daha sonra Belediye başkan yardımcılığına getirildiği öğrenildi.
HDP YÖNETİCİSİYDİ
42 yaşındaki Yavuz’un daha önce de terör kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. 1998 yılında Kadıköy’de bir benzin istasyonu yakınlarına molotof kokteyl atılması ve terörist başı Abdullah Öcalan’ı övücü pankart açılması olayına ilişkin gözaltına alınıp bırakıldığı belirtildi.
- Terör örgütüne müzahir sözde STK’ların toplantılarına da aktif olarak katılan Yavuz’un seçimler öncesinde İstanbul 1. bölgeden sorumlu (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar) HDP il yöneticiliği görevini yürüttüğü öğrenildi.