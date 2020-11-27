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Gündem Şişli Belediye Başkanı Keskinden PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek
İSTANBUL

Şişli Belediye Başkanı Keskin'den PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına destek

2019 seçimlerinde HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk’ün, Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde “Kürdistan” ifadesini kullanmasına tepki göstermediği için eleştirilen CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve evinde terör örgütüne ait yayınlar bulunan yardımcısına sahip çıktı.

Haber Merkezi Diğer
CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.

Aramada ele geçirilenler


Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cihan Yavuz için “Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim” dedi.

"Kürdistan" denmesine sessiz kalması tepki toplamıştı

  • CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2019 yılında belediye başkan adayı iken Feriköy’de bir düğüne katılmıştı. Salonda Keskin’e, HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk eşlik etmişti. Burada bir konuşma yapan Öztürk, HDP’nin Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için batıda aday çıkarmama kararı alması sonrası Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı. HDP’li Öztürk, konuşmasının devamında da Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde “Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız” ifadelerini kullanmıştı. CHP’li Keskin’in bu sözlere tepki göstermemesi eleştirilmişti.


Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
OYNAT 00:59
Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin hendek ve barikat eylemlerine katılıp yardım ve yataklık yaptıkları kaydedildi. Baskın yapılan yerlerde terörist başı Öcalan'a ait resimler, posterler, dergiler bulundu. Operasyonda adreslerinde bulunamayan firari 6 örgüt üyesinin yakalanması için baskınların sürdüğü kaydedildi.


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