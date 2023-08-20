CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde alınan yenilgi sonrasında partisinin temsilcileri tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vererek 2024 yılında yapılacak seçimlere partinin başında gireceğini açıkladı. CHP delegelerinin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşması, 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmasına neden oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, genel başkanlığa aday olduğunu duyurup 'değişim' çalışmalarını sürdürme kararı aldı.
CHP’de değişim tartışmaları son sürat devam ederken, partinin ilçe kongreleri de başladı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen adayların ilçe kongrelerinde ipi göğüslediğini ifade etti.
"Değişim tartışmalarını kongreler bitiriyor"
"Özgür Özel açısından manidar"
"Twitter’daki trollerin yalanlarının tuzağına düşmeyin"
Yarkadaş paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara’nın bir ilçesi dışında tüm ilçe başkanları Kılıçdaroğlu’nu destekleyen başkan ve delegelerden oluştu. (Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören)
İstanbul Şişli’de “değişimciler” aday çıkaramadı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen iki ayrı liste yarıştı. Yeni Başkan Tamer Özcanlı oldu.
Ümraniye’de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Hakan Kızılelma kazandı.
Beykoz’da da tablo değişmedi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Mahir Taştan yeni ilçe başkanı oldu.
Keza Esenler de aynı.
Bunları, Twitter’daki trollerin yalanlarının tuzağına düşmeyin diye yazdım."