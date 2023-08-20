"Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’de, Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar