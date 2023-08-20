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CHP'li Barış Yarkadaş 'Özgür Özel açısından manidar' diyerek duyurdu: CHP kongrelerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adaylar kazanıyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların bir bir seçimleri kazandığını açıkladı. Manisa'dan örnek veren Yarkadaş, "Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar" ifadelerini kullandı.

22:24 . 20/08/2023 الأحد
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde alınan yenilgi sonrasında partisinin temsilcileri tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vererek 2024 yılında yapılacak seçimlere partinin başında gireceğini açıkladı. CHP delegelerinin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşması, 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmasına neden oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, genel başkanlığa aday olduğunu duyurup 'değişim' çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili ilçe kongrelerini işaret etti.
"İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız."
diyen Özel,
"Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Aday olursam benden duyarsınız”
dedi.

CHP’de değişim tartışmaları son sürat devam ederken, partinin ilçe kongreleri de başladı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen adayların ilçe kongrelerinde ipi göğüslediğini ifade etti.

"Değişim tartışmalarını kongreler bitiriyor"

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"CHP delegeleri partinin enerjisini boşa harcatan “değişim” tartışmasını kongre salonlarında bitiriyor."
ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel açısından manidar"

CHP kongrelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların seçimleri kazandığını açıkladı. Manisa'dan örnek veren Yarkadaş,
"Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’de, Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar
" ifadelerini kullandı.

"Twitter’daki trollerin yalanlarının tuzağına düşmeyin"

Yarkadaş paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’nın bir ilçesi dışında tüm ilçe başkanları Kılıçdaroğlu’nu destekleyen başkan ve delegelerden oluştu. (Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören)

İstanbul Şişli’de “değişimciler” aday çıkaramadı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen iki ayrı liste yarıştı. Yeni Başkan Tamer Özcanlı oldu.

Ümraniye’de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Hakan Kızılelma kazandı.

Beykoz’da da tablo değişmedi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Mahir Taştan yeni ilçe başkanı oldu.

Keza Esenler de aynı.

Bunları, Twitter’daki trollerin yalanlarının tuzağına düşmeyin diye yazdım."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür Özel
#Barış Yarkadaş
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