CHP kurultayındaki 'kara para' skandalı büyüyor: İddialar İmamoğlu'nun 'siyasi ağabeyi'ne kadar uzandı

Mayıs ayında kaybedilen genel seçim sonrası 'değişim' sloganlarıyla gidilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı dönen entrikalarla gündemdeki yerini koruyor.





1366 delegenin genel başkanlık seçimi için sandık başına gittiği kurultayda ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.









'Kara para' iddiaları





Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı entrikalı kurultayda patlak veren "kirli pazarlık" ve "kara para" skandalları gündeme bomba gibi düştü.





Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yönetilen 2. turda neden çekilmediğine dair eleştirelere verdiği cevapta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi.





Kılıçdaroğlu 2. tura gitmek istemediğini ancak İmamoğlu'na yakın sayfaların oluşturduğu algı nedeniyle geri çekilmediğini söyledi.









"1,5 milyar lira dağıttılar"





Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan kurultay sonrası dikkat çeken iddialar ortaya attı.





Erdoğan, Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine 1.5 milyar TL dağıttığını öne sürdü.





Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi.





Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı.





Sosyal medyada paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek meydan okudu.









Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;





Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum.





Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı?





Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.5 milyar TL para neden ve nereye gitti?





Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.





Olayın özü şudur;





Laleli Aksaray bölgesi özellikle bilenler bilir kayıt dışı paranın temizlendiği yerlerdir.





Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.





İddialar Büyükçekmece Belediye Başkanı'na uzandı: İmamoğlu'nun ağabeyi...





Erdoğan gündeme bomba gibi düşen iddialarını "Varan 2" diyerek detaylandırdı.









Erdoğan şunları paylaştı;





"05 Kasım Pazar Günü İstanbul Laleli'den yola çıkan 1.5 milyar TL ile Ankara'da delegelerin satın aldığını iddia ettim. Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur."









CHP kurultayından sonra ortaya çıkan entrikaların parti yönetiminde ve tabanında yerel seçim sürecinde nasıl bir etkiye neden olacağı merak konusu.







