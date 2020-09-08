CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 8 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin
Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 18 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin
Parti Meclisi Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüsle mücadelede yaptığı çalışmalarla takdir toplayan, saha çalışmaları, hastane açılışları ve bilgilendirmelerle kamuoyunun gündeminde geniş yer tutan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için "Başlangıçta güven vermişti, ama bütün güveni yitirdi" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, açıklanan koronavirüs verilerinin gerçek olmadığını söyleyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güvenini yitirdiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık Bakanı çıktı açıklama yaptı. Başlangıçta güven vermişti ama bütün güveni yitirdi.
Cümle şu oldu; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Bilim Kurulu, siz doktorsunuz."
HER GÜN VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR
Öte yandan gerek siyasi gerekse hekimlik başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana her gün vatandaşları bilgilendiriyor.
Bakan Koca ilk günden bu yana koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle takdir topluyor.