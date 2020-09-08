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Gündem Kılıçdaroğlundan 5 ay 18 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Kocaya Güvenimizi yitirdin
POLİTİKA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 8 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin

Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 18 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin

Parti Meclisi Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüsle mücadelede yaptığı çalışmalarla takdir toplayan, saha çalışmaları, hastane açılışları ve bilgilendirmelerle kamuoyunun gündeminde geniş yer tutan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için "Başlangıçta güven vermişti, ama bütün güveni yitirdi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, açıklanan koronavirüs verilerinin gerçek olmadığını söyleyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güvenini yitirdiğini açıkladı.

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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

  • "Sağlık Bakanı çıktı açıklama yaptı. Başlangıçta güven vermişti ama bütün güveni yitirdi.

Cümle şu oldu; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Bilim Kurulu, siz doktorsunuz."

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GÜNDEM
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HER GÜN VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR

Öte yandan gerek siyasi gerekse hekimlik başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana her gün vatandaşları bilgilendiriyor.

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  • Bakan Koca ilk günden bu yana koronavirüs kriziyle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle takdir topluyor.

Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
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Bakan Koca'dan test kitlerinin pahalı alındığı iddiasına sert yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Koca, '(Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiası) Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır' dedi.

Bakan Koca'dan müjde: Altı ile yeni hastane yapılacak
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Bakan Koca'dan müjde: Altı ile yeni hastane yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da bölgedeki korona virüs salgını ile mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca bölgedeki vaka sayıları ve hastanelerdeki son durumu açıkladıktan sonra Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ve yitirdiğimiz canların sayısı artıyor
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Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ve yitirdiğimiz canların sayısı artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor' dedi.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdıran Sky News kanalının özel haberini paylaştı
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Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgüler yağdıran Sky News kanalının özel haberini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiliz Sky News kanalının Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarı öyküsünü anlattığı özel haberi paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor' ifadelerini kullandı.
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