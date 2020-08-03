CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı: Polemik istemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultayının tamamlanması ve TBMM’nin tatile girmesinin ardından ailesiyle birlikte Antalya tatiline çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu tatili sırasında da parti çalışmalarına devam ediyor. Milliyet’in edindiği bilgilere göre CHP lideri, kendisini ziyaret eden bazı partililerle, hem kurultay süreci hem de gündemdeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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Kılıçdaroğlu, sorulara karşılık, dört yardımcısının PM dışında kaldığı kurultayla ilgili “liste” tartışmalarının “geride kalması” gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun, “Başarılı bir kurultay gerçekleştirdik. Delegemizin iradesi tecelli etti” mesajını verdiği öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, “Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya Parti Meclisi’ne seçilmesin diye elimden geleni yaptım” şeklindeki çıkışıyla başlayan tartışmalardan rahatsız olduğu da aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda isim vermeden, “partiyi yıpratacak söylemlerin basın üzerinden dile getirilmesini doğru bulmadığını” vurguladığı belirtildi.

‘Gençlerle yürüyeceğiz’

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “59 yıl önce, Türkiye’nin ilk siyasi gençlik kurultayı olan, CHP Gençlik Kolları 1. Kurultayı toplandı. Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak üzere, el ele yürüyeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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A Takımı şekilleniyor

Kılıçdaroğlu, kurultayda belirlenen yeni PM üyeleriyle ilk toplantısını, 8 Ağustos Cumartesi günü parti genel merkezinde gerçekleştirecek. CHP liderinin PM üyeleri arasından oluşturacağı yeni MYK’sını da toplantı sonrasında açıklaması ve A Takımı ile ilk toplantısını 10 Ağustos Pazartesi yapması bekleniyor.

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CHP liderinin, hem seçim ittifakları, hem de yerel seçimler sürecinde sorumluluk üstlenen yakın kurmaylarıyla yola devam etme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda; Faik Öztrak, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Fethi Açıkel’in göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin, dış ilişkiler ya da eğitim alanına kaydırılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun ekonomi yönetimini ise İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile güçlendirebileceği ifade ediliyor. Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Aysu Bankoğlu ve Ahmet Akın’ın da A Takımı’nın yeni isimlerinden olabileceği konuşuluyor.

OYNAT 00:00 ''O Kılıçdaroğlu’na söyleyin, Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında'' CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı bir baba, biri engelli 2 çocuğu ile beraber belediyenin önüne giderek isyan etti. 14 yıllık emeği hiçe sayılan baba, ''Çocuklarımın ekmeğiyle oynadınız. Yazıklar olsun. O Kılıçdaroğlu'na söyleyin Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında'' dedi.

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