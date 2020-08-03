Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı Polemik istemiyorum
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı: Polemik istemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört yardımcısının Parti Meclisi’ne (PM) seçilemediği kurultayla ilgili tartışmaların geride kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, “kurultayda delegenin iradesi tecelli etti” vurgusunu yaparak, “polemik istemiyorum” mesajını verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisini kurultay sonrası uyardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisini kurultay sonrası uyardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultayının tamamlanması ve TBMM’nin tatile girmesinin ardından ailesiyle birlikte Antalya tatiline çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu tatili sırasında da parti çalışmalarına devam ediyor. Milliyet’in edindiği bilgilere göre CHP lideri, kendisini ziyaret eden bazı partililerle, hem kurultay süreci hem de gündemdeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de parti içi kavga şiddetlendi: Kaftancıoğlu'ndan Özkan'a karşı liste itirafı
GÜNDEM
CHP'de parti içi kavga şiddetlendi: Kaftancıoğlu'ndan Özkan'a karşı liste itirafı
  • Kılıçdaroğlu, sorulara karşılık, dört yardımcısının PM dışında kaldığı kurultayla ilgili “liste” tartışmalarının “geride kalması” gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun, “Başarılı bir kurultay gerçekleştirdik. Delegemizin iradesi tecelli etti” mesajını verdiği öğrenildi.

CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat
GÜNDEM
CHP'li eski vekil Yılmaz'dan 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na mesaj: Ugudugu rejimi bile CHP'den daha demokrat

Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, “Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya Parti Meclisi’ne seçilmesin diye elimden geleni yaptım” şeklindeki çıkışıyla başlayan tartışmalardan rahatsız olduğu da aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda isim vermeden, “partiyi yıpratacak söylemlerin basın üzerinden dile getirilmesini doğru bulmadığını” vurguladığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
OYNAT 00:29
Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Önümüzdeki ilk seçimlerde doslarımızla birlikte iktidar olacağız' dedi.


‘Gençlerle yürüyeceğiz’

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “59 yıl önce, Türkiye’nin ilk siyasi gençlik kurultayı olan, CHP Gençlik Kolları 1. Kurultayı toplandı. Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak üzere, el ele yürüyeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’de altı isim Kılıçdaroğlu’nun listesini delip PM’ye girdi
GÜNDEM
CHP’de altı isim Kılıçdaroğlu’nun listesini delip PM’ye girdi

A Takımı şekilleniyor

Kılıçdaroğlu, kurultayda belirlenen yeni PM üyeleriyle ilk toplantısını, 8 Ağustos Cumartesi günü parti genel merkezinde gerçekleştirecek. CHP liderinin PM üyeleri arasından oluşturacağı yeni MYK’sını da toplantı sonrasında açıklaması ve A Takımı ile ilk toplantısını 10 Ağustos Pazartesi yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’na büyük şok: CHP’den ihraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM’ye seçildi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’na büyük şok: CHP’den ihraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM’ye seçildi

CHP liderinin, hem seçim ittifakları, hem de yerel seçimler sürecinde sorumluluk üstlenen yakın kurmaylarıyla yola devam etme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda; Faik Öztrak, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Fethi Açıkel’in göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin, dış ilişkiler ya da eğitim alanına kaydırılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun ekonomi yönetimini ise İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile güçlendirebileceği ifade ediliyor. Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Aysu Bankoğlu ve Ahmet Akın’ın da A Takımı’nın yeni isimlerinden olabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran açıklama: Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız
OYNAT 00:11
Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıran açıklama: Demokratik yollardan dikta yönetimini sonlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kafa karıştıran bir açıklamaya imza attı. Kılıçdaroğlu, 'Demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız' ifadelerini kullandı.

''O Kılıçdaroğlu’na söyleyin, Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında''
OYNAT 00:00
''O Kılıçdaroğlu’na söyleyin, Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında''
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı bir baba, biri engelli 2 çocuğu ile beraber belediyenin önüne giderek isyan etti. 14 yıllık emeği hiçe sayılan baba, ''Çocuklarımın ekmeğiyle oynadınız. Yazıklar olsun. O Kılıçdaroğlu'na söyleyin Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun son yalanlarını video ile gösterdi
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun son yalanlarını video ile gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar sırasında CHP'nin yalan ve iftira üzerine kurulu muhalefet anlayışı olduğunu belirterek, 'Kılıçdaroğlu'nun son yalanları' adlı bir video yayınladı.


Abone Ol Google News
Yerde görüncekatlayıp araca götürdü

Yerde görünce
katlayıp araca götürdü

​Polisin bayrak hassasiyeti havadan görüntülendi.
İki site boşaltıldı

İki site boşaltıldı

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı: Polemik istemiyorum

Duvarın<br>altında bulundu

Duvarın
altında bulundu

10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi.
Facia<br>'geliyorum' demiş!

Facia
'geliyorum' demiş!

​Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayıp.
Çat kapı ekibi

Çat kapı ekibi

​Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir.

Tarihi fotoğraflar

Tarihi fotoğraflar

​Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima-Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar...
Azerbaycan<br>Akdeniz Kalkanı'nda

Azerbaycan
Akdeniz Kalkanı'nda

​İki kardeş ülke güç birliğini Doğu Akdeniz'e de yansıtmaya hazırlanıyor.
Suç<br>dosyası kabarık

Suç
dosyası kabarık

​CHP'li Belediye Başkanı Aksoy'un yapmadığı şey kalmamış.
Avrupa Türkiye<br>ile çatışmaz

Avrupa Türkiye
ile çatışmaz

​Yunan Bakan: Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek...
Korsan anlaşma

Korsan anlaşma

​ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı.
BAE barışı<br>tehdit ediyor

BAE barışı
tehdit ediyor

Nükleer santralin ilk reaktörünü faaliyete geçirdi.
Sağlıkçılar<br>çok yoruldu

Sağlıkçılar
çok yoruldu

​Sonbaharda muhtemel ikinci dalga bekleniyor.
Emri vereni<br>bulacağız

Emri vereni
bulacağız

​Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor.
Yüzde 2'yi<br>geçmeyecek

Yüzde 2'yi
geçmeyecek

​Birçok hastalığa sebep olduğu için sınırlandırılacak.
Kurbanlıkları<br>devlet alacak

Kurbanlıkları
devlet alacak

​Devlet tarafından ödenecek kilogram fiyatı da belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.